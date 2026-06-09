Giornale di Sicilia: “Palermo, avanti con Joronen. Il rinnovo si avvicina mentre il mercato entra nel vivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
palermo empoli 3-2 (63) joronen

Il Palermo continua a lavorare per definire alcune delle situazioni considerate prioritarie in vista della nuova stagione. Tra queste c’è quella legata a Joronen, portiere finlandese che rappresenta una delle pedine sulle quali il club rosanero intende continuare a puntare. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i contatti tra le parti proseguono in un clima positivo e caratterizzato da reciproca fiducia.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la trattativa per la permanenza dell’estremo difensore sta avanzando senza particolari ostacoli. Le sensazioni che filtrano sono incoraggianti e fanno pensare a una possibile fumata bianca nel corso delle prossime settimane.


L’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo consideri Joronen un elemento importante all’interno del progetto tecnico affidato a Filippo Inzaghi. La volontà della società è quella di garantire continuità in un ruolo delicato come quello del portiere, evitando di dover intervenire sul mercato alla ricerca di nuove soluzioni.

Come racconta ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’accordo definitivo potrebbe arrivare a breve, consentendo così al portiere finlandese di proseguire la propria esperienza in maglia rosanero anche nella prossima stagione.

Parallelamente la dirigenza continua a portare avanti le altre operazioni di mercato, sia in entrata sia in uscita. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali piste potranno trasformarsi in trattative concrete e quali profili verranno effettivamente inseriti nell’organico.

L’obiettivo del Palermo resta quello di presentarsi all’inizio del ritiro con una rosa il più possibile definita e funzionale alle idee tattiche di Inzaghi. La società sta infatti lavorando per costruire un gruppo più profondo, competitivo e adatto alle esigenze del nuovo corso tecnico, così da arrivare pronta ai primi impegni della stagione.

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