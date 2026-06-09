Giornale di Sicilia: “Palermo, assalto a Rui Modesto. Osti studia le mosse per l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
palermo cesena 2-0 (55) Rui modesto

Il Palermo continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei nomi che resta in cima alla lista della dirigenza rosanero è quello di Rui Modesto, esterno angolano che nelle scorse settimane ha concluso il proprio prestito in Sicilia.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto fissato a tre milioni di euro dall’Udinese, ma questo non significa che il giocatore sia destinato a lasciare definitivamente i rosanero. La volontà del club è infatti quella di riaprire il dialogo con la società friulana per individuare una formula alternativa che possa consentire a Rui Modesto di proseguire la propria esperienza alla corte di Filippo Inzaghi.


L’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia conferma come l’esterno angolano venga considerato un profilo ideale per il nuovo sistema di gioco che il tecnico intende sviluppare. La sua capacità di coprire più ruoli sulla fascia e di garantire spinta offensiva rappresenta una caratteristica particolarmente apprezzata dalla dirigenza.

Parallelamente il Palermo continua a monitorare diverse alternative per il reparto avanzato. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i profili osservati restano Bragantini e Marras, anche se al momento la sensazione è che le principali opportunità possano arrivare da piste differenti.

Una suggestione che sembra destinata a non concretizzarsi è quella relativa a Strefezza. L’esterno offensivo, di proprietà dell’Olympiakos e reduce dall’esperienza al Parma, continua a essere seguito da diversi club di Serie A. Per questo motivo l’ipotesi di un approdo in rosanero appare oggi molto difficile da percorrere.

Diverso potrebbe essere invece il discorso relativo ad Almqvist. Lo svedese, legato al Parma da un contratto in scadenza nel 2027, potrebbe diventare un’opportunità interessante qualora si aprissero margini per una sua partenza. Il Palermo osserva con attenzione l’evoluzione della situazione.

Tra i giovani seguiti figura anche Rao, talento di proprietà del Napoli che si è messo in evidenza con la maglia del Bari. Si tratta però di una trattativa complessa, destinata eventualmente a richiedere tempi più lunghi e la disponibilità del club partenopeo.

Sul fronte uscite resta infine aperto il capitolo Brunori. L’attaccante, rientrato dal prestito, continua ad avere estimatori in Serie B. Sampdoria e Modena sono tra le società che seguono con maggiore attenzione la situazione del giocatore, il cui futuro verrà definito nelle prossime settimane.

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