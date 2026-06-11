Palermo-Tonoli, rilancio rosanero. Pronta un’offerta superiore ai 5 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
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Il Palermo continua a spingere per Daniel Tonoli e sarebbe pronto ad aumentare ulteriormente il proprio investimento per arrivare al difensore individuato come uno dei rinforzi ideali per la squadra di Filippo Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Avanti Gialli, il club rosanero avrebbe già presentato una prima proposta da 4,5 milioni di euro per il calciatore. Una cifra importante che testimonia la volontà della dirigenza di accelerare i tempi e provare a chiudere l’operazione prima dell’inizio del ritiro estivo.


Stando alle indiscrezioni rilanciate da Avanti Gialli, il Palermo sarebbe disposto ad alzare ulteriormente l’offerta aggiungendo altri 500 mila euro e una serie di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Un pacchetto che potrebbe portare il valore complessivo dell’operazione a superare i cinque milioni di euro.

Come sottolinea Avanti Gialli, Tonoli è considerato uno dei profili maggiormente graditi a Filippo Inzaghi, che sarebbe alla ricerca di un difensore moderno, capace di garantire solidità ma anche qualità nella costruzione del gioco e possibilità di impiego in più ruoli.

La concorrenza, tuttavia, non manca. Sul giocatore si sarebbe mosso anche il Torino, mentre altre società di Serie A starebbero monitorando con attenzione la situazione. Per questo motivo il Palermo avrebbe deciso di agire con decisione per provare a bruciare la concorrenza.

Un altro elemento da tenere in considerazione riguarda la recente scelta del calciatore di affidarsi a Giuseppe Riso, uno dei procuratori più influenti del panorama italiano. Sempre secondo Avanti Gialli, il nuovo agente avrebbe già ricevuto diverse manifestazioni d’interesse per il proprio assistito.

Al momento non risultano conferme ufficiali, ma il Palermo sembrerebbe intenzionato a fare sul serio per regalare a Inzaghi uno dei profili ritenuti prioritari per il nuovo progetto tecnico.

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