Tuttosport: “Pisa, smoking Bianco per riprendersi la A. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Pisa lancia un messaggio forte al campionato di Serie B. Come riporta Tuttosport, il club nerazzurro ha piazzato il colpo a sorpresa convincendo Paolo Bianco a lasciare il Monza per sposare il progetto toscano, con l’obiettivo dichiarato di riconquistare immediatamente la Serie A.

Dopo aver valutato i profili di Fabio Pecchia e Paolo Zanetti, la società guidata da Alexander Knaster e dalla famiglia Corrado ha deciso di affondare il colpo sull’allenatore pugliese, reduce dalla promozione ottenuta con il Monza. Bianco, che inizialmente sembrava orientato a proseguire l’avventura in Brianza, ha cambiato idea nelle ultime ore.





Secondo Tuttosport, il Pisa ha presentato al tecnico un’offerta particolarmente importante, garantendogli la stessa durata contrattuale prevista dal suo accordo con il Monza, fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione, ma con condizioni economiche sensibilmente più vantaggiose.

La scelta rappresenta una chiara dichiarazione d’intenti da parte del club nerazzurro, che punta a seguire il percorso già compiuto negli ultimi anni da società come Sassuolo, Venezia e Monza, tutte capaci di tornare immediatamente nella massima serie dopo la retrocessione.

La dirigenza pisana confida soprattutto nelle capacità di Bianco di rigenerare l’ambiente e valorizzare il gruppo a disposizione. L’ex collaboratore di De Zerbi e Allegri avrà il compito di rilanciare una squadra che, come sottolinea Tuttosport, ha chiuso la scorsa stagione con gli stessi punti con cui il Monza era retrocesso l’anno precedente.

Sul fronte delle panchine si avvicina anche la fumata bianca tra il Modena e Daniele Galloppa. L’ex tecnico della Primavera della Fiorentina, fresco vincitore dello Scudetto di categoria, ha ricevuto una proposta biennale e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità che consentirebbe al club emiliano di concentrarsi definitivamente sul mercato.

Situazione più complessa alla Cremonese. L’arrivo del nuovo direttore sportivo Christian Botturi rende Davide Possanzini il candidato naturale alla successione in panchina, considerando il proficuo lavoro svolto insieme a Mantova. Prima di procedere, però, la società grigiorossa dovrà risolvere le situazioni contrattuali ancora aperte con Davide Nicola, Marco Giampaolo e i rispettivi staff.

Nessun dubbio invece sul futuro del Padova. Antonio Calabro ha già visitato il centro sportivo e lo stadio della società veneta e attende soltanto il completamento delle ultime formalità burocratiche prima dell’annuncio ufficiale.

Importanti novità arrivano anche da Castellammare di Stabia. Il Tribunale di Napoli ha infatti autorizzato il passaggio della Juve Stabia alla Domus Srl dell’imprenditore Alfredo Guerri, dopo la presentazione delle garanzie economiche necessarie per una ricapitalizzazione vicina ai sette milioni di euro. Adesso il club campano dovrà concentrarsi sull’iscrizione al prossimo campionato di Serie B.

Nel frattempo è iniziata ufficialmente l’avventura di Alessandro Nesta sulla panchina dell’Avellino. Durante la presentazione, l’ex campione del mondo ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta irpina.

«Porto la mia voglia di rivalsa dopo la retrocessione con il Monza. In carriera ho subito dieci operazioni e sono sempre ripartito con più forza. Voglio fare lo stesso anche da allenatore. Sono convinto che costruiremo una squadra giusta, con l’obiettivo di far divertire la gente. Poi, se vinceremo, sarà ancora meglio».