La Nazione: “Il Palermo punta Moreo e Inzaghi tenta Marin”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
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Archiviata la questione allenatore, con Alberto Gilardino ormai vicino alla panchina nerazzurra, il Pisa può concentrarsi sulle strategie di mercato. Come racconta Lorenzo Vero su La Nazione Pisa, la dirigenza toscana è già al lavoro per programmare la prossima stagione e definire sia le operazioni in entrata sia quelle in uscita.

Secondo Lorenzo Vero su La Nazione Pisa, nelle ultime ore il direttore generale Giovanni Corrado e il direttore sportivo Leonardo Gabbanini hanno intensificato i contatti per pianificare il futuro della rosa, con diversi giocatori che potrebbero lasciare il club nel corso dell’estate.


Tra i nomi che continuano a essere accostati al Palermo c’è quello di Stefano Moreo. L’attaccante rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati da Filippo Inzaghi, che lo ha già allenato con ottimi risultati durante le esperienze condivise tra Venezia, Brescia e Pisa.

Tuttavia, come evidenzia Lorenzo Vero su La Nazione Pisa, appare difficile immaginare un ritorno di Moreo in Serie B con una maglia diversa da quella nerazzurra. Dopo i sette gol realizzati nella sua prima stagione in Serie A e il forte legame costruito con l’ambiente pisano, l’attaccante classe 1993 potrebbe infatti valutare soltanto proposte provenienti dalla massima categoria qualora dovesse lasciare la Toscana.

Un’altra pista che porta da Pisa a Palermo riguarda invece Marius Marin. Il centrocampista rumeno è rimasto svincolato e, secondo Lorenzo Vero su La Nazione Pisa, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per Inzaghi, che conosce perfettamente le caratteristiche del giocatore dopo l’esperienza condivisa in nerazzurro.

Come sottolinea ancora Lorenzo Vero su La Nazione Pisa, il Palermo continua a monitorare con attenzione la situazione di Marin, valutando la possibilità di inserirlo nel nuovo progetto tecnico che sta prendendo forma attorno alle idee dell’allenatore rosanero.

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