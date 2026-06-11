Palermo-Joronen, passi avanti per il rinnovo. Si va verso l’accordo fino al 2028

Il Palermo è sempre più vicino a blindare uno dei protagonisti dell’ultima stagione. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb, proseguono positivamente i contatti tra il club rosanero e Jesse Joronen per il rinnovo del contratto.

Stando alle indiscrezioni riferite da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, gli ultimi incontri tra le parti avrebbero prodotto segnali incoraggianti, con la trattativa che starebbe avanzando nella direzione auspicata sia dal Palermo sia dall’entourage del portiere finlandese.





L’intesa, secondo Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb, potrebbe portare alla firma di un nuovo accordo con scadenza fissata nel 2028, confermando così la volontà della società di puntare ancora sull’estremo difensore anche per il futuro.

Joronen è stato uno dei punti di riferimento della squadra nell’ultima annata, riuscendo a garantire affidabilità ed esperienza in un reparto che nel corso della stagione ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici e cambi di gerarchie.

Come sottolinea ancora Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, i contatti continueranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di arrivare alla fumata bianca definitiva e ufficializzare il prolungamento contrattuale.

Per Filippo Inzaghi si tratterebbe di una conferma importante in vista della nuova stagione, consentendo al Palermo di ripartire da una delle proprie certezze tra i pali.