Corriere del Veneto: “El Shaarawy valuta il futuro. Anche il Palermo tra i club interessati”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
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Il nome di Stephan El Shaarawy torna a infiammare il mercato italiano. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, il Venezia sta provando ad accelerare per l’esterno offensivo e avrebbe già presentato una proposta concreta al giocatore.

Come evidenzia il Corriere del Veneto, l’ex attaccante della Roma si è preso alcuni giorni di riflessione prima di sciogliere le riserve sul proprio futuro. La decisione dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, dopo aver valutato attentamente tutte le opportunità presenti sul tavolo insieme alla compagna.


La concorrenza, infatti, è particolarmente agguerrita. Secondo il Corriere del Veneto, oltre al Venezia ci sarebbero diverse società italiane interessate al calciatore. Tra queste figurano Genoa, Fiorentina e Palermo, che avrebbero manifestato il proprio gradimento nei confronti del Faraone.

L’interesse del Palermo rappresenta una suggestione di grande fascino. Come riporta ancora il Corriere del Veneto, il club rosanero sarebbe tra le società che stanno monitorando la situazione dell’attaccante, valutando la possibilità di inserirsi nella corsa per il suo ingaggio.

Nella scelta finale non peserà soltanto l’aspetto economico. Il Corriere del Veneto sottolinea infatti come El Shaarawy stia valutando attentamente anche il progetto tecnico, le ambizioni della società e il contesto nel quale vivere l’ultima parte della propria carriera.

Per il momento il Venezia resta alla finestra in attesa di una risposta, ma la partita è ancora apertissima e il Palermo osserva con attenzione gli sviluppi di una situazione che potrebbe animare il mercato delle prossime settimane.

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