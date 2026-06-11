Gazzetta dello Sport: “Serie B, ancora 12 panchine da assegnare. Le ultime”

La Serie B continua a ridisegnare il proprio mosaico delle panchine in vista della prossima stagione. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, sono ancora dodici gli allenatori da definire nel campionato cadetto, un numero particolarmente elevato a metà giugno, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare diverse accelerazioni.

Una delle novità più significative riguarda la Cremonese. Secondo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, prende quota la possibilità di una conferma a sorpresa di Marco Giampaolo. Nella giornata odierna è previsto un incontro tra il tecnico e il nuovo direttore sportivo Christian Botturi, che illustrerà il progetto tecnico della società grigiorossa, orientato verso una rosa giovane e sostenibile. Al termine del confronto Giampaolo deciderà se proseguire la propria avventura in Lombardia.





Tra le panchine già assegnate, il Modena ha scelto Daniele Galloppa, fresco campione d’Italia con la Fiorentina Primavera. La società emiliana, come spiegato dal presidente Carlo Rivetti, punta su un progetto triennale che dovrà accompagnare il club verso la Serie A, anche grazie allo sviluppo del nuovo centro sportivo.

Anche il Padova è pronto a inaugurare un nuovo corso affidandosi ad Antonio Calabro. L’ex allenatore della Carrarese ha superato la concorrenza di Michele Mignani e attende soltanto l’ufficializzazione del suo incarico. Proprio la Carrarese è chiamata ora a individuare il sostituto: in corsa restano soprattutto Gabriele Cioffi e Giorgio Gorgone.

Situazione ancora aperta anche al Südtirol. Il nuovo direttore sportivo Matteo Lovisa sta valutando diversi profili per la panchina: tra i candidati figurano Guido Pagliuca, con cui ha già lavorato alla Juve Stabia, Matteo Andreoletti e lo stesso Giorgio Gorgone.

Tra le retrocesse dalla Serie A, il Verona continua ad attendere Alberto Gilardino, che deve prima risolvere il proprio rapporto con il Genoa. Tramontata invece la pista che porta a Marco Baroni, intenzionato a proseguire la propria carriera nella massima serie.

A Pisa, invece, Paolo Bianco è ormai il principale candidato alla successione di Oscar Hiljemark. L’ex tecnico del Monza ha superato nelle preferenze Paolo Zanetti, ma prima dovrà definire la propria uscita dal club brianzolo.

Il Cesena, dopo aver perso Galloppa, sta concentrando le proprie attenzioni su Guido Pagliuca e Davide Possanzini. Quest’ultimo viene accostato anche alla Sampdoria, dove potrebbe tornare dopo l’esperienza da calciatore vissuta tra il 2000 e il 2002. La società blucerchiata, dopo aver valutato diverse soluzioni straniere, sembra ora orientata verso un profilo con una profonda conoscenza del campionato cadetto.

A Catanzaro è stata rinviata la riunione tra il presidente Floriano Noto e il direttore sportivo Ciro Polito. Il dirigente presenterà una lista di candidati per sostituire Alberto Aquilani, destinato al Sassuolo, mentre il club dovrà definire anche le nuove linee guida tecniche dopo l’addio del direttore generale Paolo Morganti.

Restano infine da monitorare le situazioni di Empoli e Juve Stabia. In Toscana continua a tenere banco la possibile cessione societaria, mentre in Campania, dopo il passaggio di proprietà ad Alfredo Guerri, il primo nodo da sciogliere riguarda la nomina del nuovo direttore sportivo. Il nome più caldo è quello di Giancarlo Romairone. Solo successivamente il club stabiese affronterà il tema della panchina, con William Viali tra i profili seguiti.