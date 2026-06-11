Giornale di Sicilia: “Palermo, in mediana non c’è solo Trimboli. Riflettori su Marin”

Il Palermo continua a lavorare senza sosta per costruire la squadra da affidare a Filippo Inzaghi. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti è impegnato su più tavoli con l’obiettivo di consegnare al tecnico rosanero una rosa competitiva già nelle prime settimane del ritiro estivo.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei reparti maggiormente monitorati è quello difensivo. Restano infatti in primo piano i nomi di Tommaso Cassandro e Giovanni Bonfanti. Per il difensore di proprietà del Como, dopo i primi contatti esplorativi, la trattativa potrebbe presto entrare in una fase più concreta. Il Palermo considera Cassandro un profilo ideale per duttilità ed esperienza, caratteristiche particolarmente apprezzate da Inzaghi.





Anche Bonfanti continua a essere seguito con attenzione. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il difensore mancino rappresenta una soluzione gradita per completare il reparto arretrato e risponde alle caratteristiche richieste dal nuovo assetto tattico rosanero.

A centrocampo resta sempre vivo l’interesse per Simone Trimboli del Mantova, ma nelle ultime ore starebbero aumentando le quotazioni di Marius Marin. Il centrocampista del Pisa, in scadenza di contratto, conosce già molto bene Filippo Inzaghi, con cui ha lavorato durante l’esperienza toscana culminata con la promozione in Serie A. Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il rapporto tra tecnico e giocatore potrebbe rappresentare un elemento favorevole in un’eventuale trattativa. Sullo sfondo resta inoltre il nome di Nahuel Estevez.

Sul fronte esterni proseguono invece i contatti con l’Udinese per Rui Modesto. Il Palermo continua a lavorare per riportare in Sicilia il laterale angolano, protagonista di una crescita costante nella seconda parte della scorsa stagione. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il giocatore viene considerato perfettamente compatibile con il sistema di gioco che Inzaghi intende sviluppare nel prossimo campionato.

In attacco, invece, il nome che continua a occupare una posizione di primo piano è quello di Stefano Moreo. L’attaccante del Pisa è uno dei profili maggiormente apprezzati dall’allenatore rosanero, che lo ha già avuto alle proprie dipendenze in diverse esperienze e ne conosce perfettamente caratteristiche e qualità.

Capitolo portiere: resta aperta la questione legata al rinnovo di Joronen, mentre sul fronte delle uscite la situazione appare ancora bloccata. L’unico giocatore che potrebbe presto ricevere offerte concrete è Lund, sul quale si registra l’interesse di alcuni club esteri.

Il mercato del Palermo entra dunque nel vivo e le prossime settimane potrebbero portare sviluppi significativi su diversi fronti, con la dirigenza impegnata a soddisfare le richieste di Filippo Inzaghi in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente ambiziosa