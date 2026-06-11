Giornale di Sicilia: “Il Palermo ammaina le bandiere Brunori e Gomes”

Dopo quattro stagioni vissute da protagonisti, le strade del Palermo e di due dei simboli dell’era City Football Group sembrano destinate a separarsi. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Matteo Brunori e Claudio Gomes non rientrano nei piani tecnici per la stagione 2026/27 e il loro futuro appare ormai lontano dalla Sicilia.

Insieme a Segre, i due rappresentano gli ultimi reduci del primo Palermo targato City Football Group. Tuttavia, mentre il centrocampista continuerà a essere uno dei punti di riferimento della squadra di Filippo Inzaghi, la situazione di Brunori e Gomes appare profondamente diversa.





Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i segnali della rottura con il progetto tecnico erano già emersi nel corso dell’ultima stagione. Brunori ha trovato sempre meno spazio nel 3-4-2-1 di Inzaghi, collezionando appena undici presenze nel primo semestre prima del trasferimento in prestito alla Sampdoria durante il mercato invernale.

L’ex capitano lascia comunque un segno importante nella storia recente del club. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, con 76 reti all’attivo Brunori occupa il secondo posto nella classifica marcatori di tutti i tempi del Palermo, diventando uno dei protagonisti assoluti degli ultimi anni rosanero.

Anche Claudio Gomes sembra ormai destinato a salutare. Il centrocampista francese ha progressivamente perso spazio nelle gerarchie a causa dell’ottimo rendimento di Segre e Ranocchia, diventati punti fermi della mediana di Inzaghi. Nelle ultime undici partite della stagione il numero 6 ha collezionato appena 38 minuti complessivi, restando inoltre fuori da entrambe le gare dei playoff.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la volontà di separarsi sarebbe condivisa sia dal Palermo che dal giocatore. A differenza di Brunori, Gomes potrebbe comunque iniziare il ritiro di Santa Cristina Val Gardena in attesa di una soluzione di mercato.

Per quanto riguarda l’attaccante, invece, la situazione appare più avanzata. Sampdoria e Modena sono già al lavoro per provare a portarlo via da Palermo. I blucerchiati sarebbero pronti a riaccoglierlo dopo l’esperienza positiva dell’ultima stagione, chiusa con tre gol in 18 presenze, mentre il Modena starebbe valutando un profondo rinnovamento del proprio reparto offensivo.

L’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia come queste possibili cessioni rappresentino anche un segnale preciso della strategia societaria. Il Palermo guarda al futuro e intende costruire il nuovo ciclo esclusivamente attorno ai giocatori ritenuti pienamente funzionali alle idee tecniche e tattiche di Filippo Inzaghi.