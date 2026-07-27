Padova scatenato sul mercato: è ufficiale anche l’arrivo di Lorenzo Carissoni

Non si ferma la campagna acquisti del Padova, che dopo l’ingaggio di Zuelli piazza un altro colpo di spessore per la propria retroguardia. Il club biancoscudato ha infatti annunciato ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo dalla Juve Stabia del difensore Lorenzo Carissoni. Il classe 1997 ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società veneta fino al 30 giugno 2029.

La carriera e l’identikit di Carissoni

Difensore bergamasco di 180 cm nato il 7 febbraio 1997, Carissoni vanta una carriera ricca di tappe importanti e un’ottima esperienza tra i professionisti. Cresciuto nel Pontisola e passato poi alla Primavera del Torino (con cui conquista la Supercoppa di categoria), muove i primi passi tra i grandi vestendo le maglie di Monopoli, Monza, Carrarese, Lecco, Vis Pesaro e Latina.





La svolta in Serie B arriva nel 2023 con la chiamata del Cittadella, squadra con cui colleziona 71 presenze e 4 reti nel campionato cadetto. Successivamente si trasferisce alla Juve Stabia, dove si rende protagonista di una stagione 2025/2026 di altissimo livello, chiusa con ben 6 gol e 3 assist in 36 gare (a cui si aggiungono 3 apparizioni nei playoff). Ora per lui si apre un nuovo capitolo in maglia biancoscudata.