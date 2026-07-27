Fiocco azzurro in casa Palermo: è nato Nico Johnsen

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
palermo cesena 2-0 (17) Johnsen

Bellissima notizia dal ritiro della Val Gardena, ma con il cuore rivolto verso la famiglia rosanero: Dennis Johnsen è diventato papà per la seconda volta!

L’attaccante norvegese e la compagna Julie hanno dato il benvenuto al piccolo Nico, che va a fare compagnia alla prima figlia della coppia, la piccola Luna.


Un momento di enorme gioia a cui si unisce con affetto tutto l’ambiente palermitano. Al piccolo Nico, alla mamma Julie, alla sorellina Luna e al neo papà Dennis vanno i più calorosi auguri da parte della redazione di Ilovepalermocalcio.com.

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