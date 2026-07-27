Fiocco azzurro in casa Palermo: è nato Nico Johnsen
Bellissima notizia dal ritiro della Val Gardena, ma con il cuore rivolto verso la famiglia rosanero: Dennis Johnsen è diventato papà per la seconda volta!
L’attaccante norvegese e la compagna Julie hanno dato il benvenuto al piccolo Nico, che va a fare compagnia alla prima figlia della coppia, la piccola Luna.
Un momento di enorme gioia a cui si unisce con affetto tutto l’ambiente palermitano. Al piccolo Nico, alla mamma Julie, alla sorellina Luna e al neo papà Dennis vanno i più calorosi auguri da parte della redazione di Ilovepalermocalcio.com.