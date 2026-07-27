Palermo, rinnovo e prestito: UFFICIALE il trasferimento di Vasic al Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
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Adesso è ufficiale: Aljosa Vasic rinnova il proprio contratto con il Palermo e si trasferisce in prestito al Südtirol.

A comunicarlo è stato il club rosanero attraverso una nota ufficiale. Il centrocampista prolunga dunque il proprio legame con il Palermo prima di iniziare la nuova esperienza in Alto Adige, dove giocherà nella prossima stagione con la formula del trasferimento temporaneo.


Nel comunicato, il Palermo ha voluto salutare il calciatore con un messaggio di incoraggiamento:

«Il Palermo FC comunica di aver prolungato il contratto di Aljosa Vasic. Contestualmente, il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo al FC Südtirol. Ad Aljosa le congratulazioni e un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Per Vasic si apre così una nuova avventura in Serie B, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e accumulare esperienza prima del ritorno in rosanero.

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