Perinetti: «Spero sia l’anno del Palermo. Ferraro? Lascia l’Athletic»

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nell’intervista realizzata da Alessio Alaimo, il dirigente Giorgio Perinetti ha affrontato diversi temi legati al calcio italiano, soffermandosi sul momento del Milan, sulle prospettive della Serie B e sulle ambizioni del Palermo in vista della prossima stagione.

Perinetti ha espresso perplessità sulla situazione del club rossonero, ancora alla ricerca delle figure chiave per il futuro.





«Date le tempistiche direi che il Milan è in grande ritardo. Avrebbe dovuto già avere una struttura, è inconcepibile non avere ancora un allenatore e un direttore sportivo. Parliamo di una società blasonata ed importante».

L’ex dirigente ha poi commentato la possibilità di affidarsi ad Antonio Conte.

«Per la struttura che il Milan dovrebbe darsi, Conte sarebbe da prendere in considerazione. Mi meraviglia che ciò non sia avvenuto, forse perché Conte suggerisce i calciatori per il progetto. Ma lo fa in funzione dei successi da ottenere».

Nel corso dell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, Perinetti ha parlato anche del Lecce e del possibile ruolo di Stefano Trinchera nel dopo Corvino.

«Sticchi Damiani è un presidente navigato che saprà trovare una soluzione. Mi permetto di osservare che Trinchera è un dirigente capace che può ricoprire il ruolo a pieno titolo. Saprà la società decidere la soluzione migliore».

Sul mercato estivo, invece, il dirigente prevede una sessione caratterizzata soprattutto dall’ingegno.

«Sarà ancora il mercato delle idee viste le carenze economiche. Dobbiamo trovare calciatori da inventare, giovani che poi devono portare plusvalenze. Occorre mettere le idee in primo piano».

Guardando alla Serie B, Perinetti ha sottolineato come il campionato continui a rappresentare una palestra importante per dirigenti e allenatori emergenti.

«Ci sono ancora diverse caselle da riempire. La B tradizionalmente è un po’ la palestra per i futuri dirigenti e allenatori e lo ha dimostrato anche quest’anno. Aspettiamo le ultime caselle, ma sarà ancora un altro campionato imprevedibile ed entusiasmante».

Tra i temi affrontati con Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com anche quello relativo alle principali candidate alla promozione. Perinetti ha indicato chiaramente il Palermo tra le squadre da seguire.

«C’è sempre il Palermo che deve avere voglia di rivalsa per questa stagione. Sarà un altro campionato incerto, da seguire. Spero sia l’anno del Palermo, ma il campionato mette sempre in mostra talenti e idee nuove».

Infine uno sguardo alla Serie A, dove Perinetti auspica il ritorno ai vertici di due grandi piazze del calcio italiano.

«Per il sistema calcio vorrei che le sorprese positive fossero Milan e Juventus, che mancano nel panorama calcistico ai massimi livelli da qualche tempo».

Nel finale dell’intervista, Perinetti ha confermato anche la separazione tra l’Athletic Palermo e l’allenatore Ferraro.

«Abbiamo incontrato il mister Ferraro e abbiamo deciso di non proseguire insieme. Questo permetterà a noi e a lui di trovare nuove strade e togliersi nuove soddisfazioni. Lo merita lui che ha fatto bene e lo meritiamo noi».