Repubblica Palermo: “Dalla Juventus al Milan, passando per Genoa e Fiorentina: ecco i giovani talenti siciliani che sognano il grande calcio”

Vent’anni fa la Sicilia viveva una delle pagine più prestigiose della propria storia calcistica, con Palermo, Catania e Messina contemporaneamente protagoniste in Serie A. Oggi quel periodo appartiene ai ricordi, ma il movimento isolano continua a produrre giovani promesse che stanno attirando l’attenzione dei principali club italiani. È il quadro tracciato da Fabrizio Bertè su Repubblica Palermo, che accende i riflettori sui talenti siciliani più interessanti del panorama nazionale.

Secondo Fabrizio Bertè su Repubblica Palermo, la nuova generazione del calcio siciliano sta crescendo nei vivai delle società più importanti d’Italia, alimentando la speranza di riportare l’isola ai vertici del movimento calcistico nazionale.





Tra i nomi che stanno facendo maggiormente parlare di sé c’è quello di Giuseppe Pipitò. Il giovane attaccante palermitano classe 2010 ha realizzato 30 gol con l’Under 16 della Juventus nell’ultima stagione, confermandosi come uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile bianconero. Già protagonista con la Nazionale Under 16, il suo percorso viene osservato con grande attenzione.

Come evidenzia Fabrizio Bertè su Repubblica Palermo, sempre in casa Juventus cresce anche Niccolò Rizzo, difensore classe 2007 originario di Aliminusa. Dopo l’esperienza tra Primavera e Next Gen, il giovane centrale ha già avuto l’opportunità di allenarsi con la prima squadra e potrebbe essere aggregato al gruppo anche durante il prossimo ritiro estivo.

Nella Primavera bianconera si è messo in luce anche Gabriele Finocchiaro, esterno offensivo di Acireale. Per lui potrebbero presto aprirsi le porte della Juventus Next Gen oppure di un’esperienza tra i professionisti, con diversi club di Serie B che seguono con interesse la sua crescita.

L’analisi di Fabrizio Bertè su Repubblica Palermo si sofferma poi su Gabriele Alesi, talento di Alcamo cresciuto nel settore giovanile del Milan. Dopo una stagione positiva con il Catanzaro, culminata con tre reti in 25 presenze, il trequartista ha conquistato la convocazione nella Nazionale Under 21 e potrebbe presto approdare in Serie A, dove il Sassuolo segue con attenzione la sua situazione.

Tra i prospetti più giovani emerge anche Emanuele Fatao Terranova. L’attaccante classe 2010, cresciuto a Serradifalco e attualmente al Genoa, si sta mettendo in evidenza grazie alle sue qualità tecniche e alla sua capacità realizzativa. Nello stesso club rossoblù milita anche Giovanni Lauricella, terzino palermitano classe 2007 e campione d’Europa Under 17 con l’Italia.

Secondo Fabrizio Bertè su Repubblica Palermo, anche la Fiorentina guarda con fiducia a Piergiorgio Bonanno, centrocampista palermitano classe 2007 cresciuto nella Fair Play Messina. Il giovane viola è già entrato nel radar della prima squadra e potrebbe presto confrontarsi con il calcio professionistico.

Non mancano poi i talenti più giovani. Nell’Atalanta sta emergendo Stefano Montalbano, esterno offensivo palermitano classe 2011 considerato uno dei prospetti più interessanti della propria categoria.

Anche tra i portieri la Sicilia continua a produrre elementi di prospettiva. Riccardo Condorelli, siracusano classe 2009 della Cremonese, è reduce da una stagione molto positiva, mentre il messinese Emanuele Urso, classe 2011 dell’Aga Messina, ha recentemente sostenuto un provino con la Lazio, confermando le aspettative che accompagnano la sua crescita.

Come sottolinea ancora Fabrizio Bertè su Repubblica Palermo, il calcio siciliano continua dunque a coltivare talenti in grado di sognare un futuro ai massimi livelli, seguendo le orme di campioni che hanno scritto pagine importanti della storia del pallone italiano come Anastasi, Furino e Schillaci.