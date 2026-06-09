Repubblica: “Klinsmann come vice Joronen. Il mercato del Palermo si accende”

Il mercato del Palermo entra nella fase più calda e le strategie della dirigenza iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il recente summit in Inghilterra con il City Football Group e il direttore sportivo Carlo Osti ha definito le priorità di una stagione considerata decisiva per il percorso verso la Serie A.

Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Palermo è alla ricerca di profili perfettamente funzionali alle idee di Filippo Inzaghi. La priorità assoluta riguarda il reparto offensivo, dove il club è al lavoro per individuare un attaccante di spessore da affiancare a Pohjanpalo. L’obiettivo è inserire un giocatore capace di garantire esperienza, affidabilità e un importante contributo in termini realizzativi.





Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, resta però da definire il futuro di Brunori, uno dei nomi più caldi del mercato in uscita. Dopo il rientro dal prestito alla Sampdoria, l’attaccante continua a essere seguito dal club blucerchiato, ma nelle ultime settimane si è fatto avanti con decisione anche il Modena.

Sul fronte difensivo il Palermo mantiene vivo l’interesse per Tommaso Cassandro. L’esterno del Como, reduce dall’esperienza al Catanzaro, viene considerato uno dei profili più interessanti per duttilità e rendimento. Nell’ultima stagione ha collezionato quattro gol e tre assist, confermando la propria capacità di adattarsi sia sulle corsie esterne sia in posizione più centrale. Come riporta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Como valuta il cartellino del giocatore intorno ai tre milioni di euro.

Sempre in casa Catanzaro resta monitorata la situazione di Mattia Liberali. Il giovane fantasista, però, è seguito da club di primo piano e la concorrenza appare particolarmente agguerrita. Sassuolo e Juventus sono tra le società maggiormente interessate al talento classe 2006, rendendo la pista particolarmente complessa.

L’attenzione del Palermo si estende anche al Mantova. Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il club rosanero continua a seguire il centrocampista Simone Trimboli e gli esterni offensivi Tommaso Marras e Davide Bragantini. Proprio quest’ultimo è finito nel mirino del Groningen, che avrebbe presentato una prima offerta ritenuta però insufficiente dalla società lombarda.

Tra i pali torna infine d’attualità il nome di Jonathan Klinsmann. Il portiere del Cesena, nonostante il recente infortunio e l’intervento chirurgico alla prima vertebra cervicale, continua a essere considerato un profilo di grande interesse. L’idea del Palermo sarebbe quella di affiancarlo a Joronen, creando una coppia di portieri di assoluto affidamento per affrontare una stagione che si preannuncia particolarmente ambiziosa.

L’analisi di Alessandro Geraci su Repubblica Palermo conferma dunque una strategia chiara: costruire una rosa più profonda e competitiva, intervenendo in tutti i reparti con innesti mirati e funzionali al progetto tecnico di Inzaghi.