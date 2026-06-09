Repubblica: “Dua Lipa dice bye bye a Palermo. Ora la città aspetta il regalo: Turner vuole destinarlo allo sport”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
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Si sono conclusi i festeggiamenti che per tre giorni hanno trasformato Palermo nel centro del gossip internazionale. Dua Lipa e Callum Turner hanno lasciato ieri la città dopo le nozze celebrate tra lusso, riservatezza e ospiti illustri, ma il loro legame con il capoluogo siciliano potrebbe non essersi ancora concluso. Come racconta Repubblica Palermo, resta infatti grande attesa per il regalo che la coppia avrebbe deciso di destinare alla città.

Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, il sindaco Roberto Lagalla non ha incontrato personalmente gli sposi, ma ha ricevuto una telefonata di ringraziamento dalla wedding planner Alessandra Grillo, che insieme alla società Fasten Seat Belt ha curato l’organizzazione dell’evento. L’attenzione si concentra ora sul gesto che Dua Lipa e Callum Turner avrebbero deciso di compiere nei confronti di Palermo.


Come spiega Repubblica Palermo, la cantante britannica sarebbe intenzionata a donare qualcosa legato al mondo della cultura. L’ipotesi più accreditata riguarda una donazione di libri, considerata la grande passione della popstar per la lettura. Dua Lipa è infatti ideatrice del progetto editoriale Service95, che comprende un sito web, una newsletter, un book club e un podcast dedicati alla promozione culturale.

Anche Callum Turner avrebbe deciso di lasciare un segno concreto del proprio passaggio in città. Secondo Repubblica Palermo, il regalo dell’attore dovrebbe riguardare il settore sportivo e quello sociale, anche se i dettagli dell’iniziativa restano al momento riservati. L’assessore allo Sport Alessandro Anello ha spiegato: «Ancora è tutto da definire e non conosciamo i dettagli, ma è sicuro che qualcosa verrà messo a disposizione della città. Credo comunque che al di là del regalo in sé, la cosa importante sia l’omaggio per Palermo. Se sarà gestito dall’amministrazione comunale oppure no, lo vedremo in seguito. Intanto c’è da apprezzare il gesto e ringraziare gli sposini. Se fosse per me, altro che polemiche, organizzerei un evento di questo genere una volta a settimana».

Le nozze hanno però diviso l’opinione pubblica cittadina. Da una parte c’è chi ha considerato l’evento una straordinaria occasione di promozione internazionale per Palermo, dall’altra alcuni residenti e commercianti hanno lamentato i disagi legati alle misure di sicurezza adottate durante i festeggiamenti.

I numeri, tuttavia, sembrano confermare l’impatto mediatico dell’evento. Come evidenzia ancora Repubblica Palermo, uno studio realizzato da Jfc stima in circa 268 milioni di euro l’indotto complessivo generato dal matrimonio tra benefici economici diretti e ritorno d’immagine per il territorio.

Le immagini di Villa Valguarnera, Palazzo Gangi, della Galleria d’Arte Moderna e dei luoghi più rappresentativi della città hanno fatto il giro del mondo attraverso social network, siti d’informazione e tabloid internazionali. Anche le ricerche online hanno registrato un’impennata significativa: secondo uno studio della società di autonoleggio Sixt, le ricerche associate a «Dua Lipa matrimonio» sono cresciute del 1.300%, mentre Villa Valguarnera e Palazzo Gangi hanno registrato incrementi rispettivamente del 277% e del 199%.

Nel dibattito è entrato anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, intervenuto dopo le polemiche nate per un articolo del quotidiano britannico The Telegraph. Schifani ha dichiarato: «Sono intervenuto chiedendo le scuse al Telegraph e le ho ottenute. Ora parlano di Sicilia straordinaria».

Mentre gli sposi hanno ormai lasciato Palermo, resta dunque l’eredità di un evento che ha acceso i riflettori internazionali sulla città e che potrebbe presto tradursi anche in un gesto concreto destinato alla comunità.

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