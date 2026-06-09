Gazzetta dello Sport: “Serie B, settimana decisiva per le panchine: Calabro verso il Padova, Pisa in attesa di Zanetti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Le prossime giornate si annunciano decisive per il valzer delle panchine e dei direttori sportivi in Serie B. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, sono ancora numerose le società impegnate nella definizione degli assetti tecnici e dirigenziali in vista della nuova stagione.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Antonio Calabro è vicino al Padova. L’allenatore sta definendo la risoluzione del contratto che lo lega alla Carrarese e, una volta completato questo passaggio, potrà formalizzare l’accordo con il club biancoscudato.


La Gazzetta dello Sport riferisce inoltre che il Pisa, dopo aver ufficializzato l’esonero di Oscar Hiljemark, resta in attesa di una risposta da Paolo Zanetti, uno dei principali candidati per la panchina nerazzurra.

Sul fronte Serie A, la Gazzetta dello Sport segnala che il Verona è vicino a definire l’intesa con Alberto Gilardino, mentre la Cremonese continua a lavorare per la scelta del nuovo direttore sportivo. Tra i profili valutati c’è Christian Botturi, dirigente reduce dall’esperienza al Mantova.

In casa Cesena è invece il giorno della presentazione di Andrea Mancini come nuovo direttore sportivo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il dirigente firmerà un contratto annuale e sta già valutando le possibili soluzioni per la panchina. Tra i nomi seguiti figurano Guido Pagliuca, incontrato nei giorni scorsi, e Daniele Galloppa.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club romagnolo è alle prese anche con alcune pratiche necessarie per completare l’iscrizione al prossimo campionato, in attesa di indicazioni dalla proprietà statunitense.

L’Avellino ha invece ufficializzato Alessandro Nesta come nuovo allenatore. La Gazzetta dello Sport ricorda che la presentazione del tecnico è prevista per domani, dando ufficialmente il via al nuovo progetto biancoverde.

Novità anche a Modena, dove oggi verrà presentato il nuovo direttore sportivo Nereo Bonato. La Gazzetta dello Sport riferisce che una delle opzioni più concrete per la panchina porta a Davide Possanzini.

In Alto Adige, il Südtirol è vicino a chiudere l’accordo con Matteo Lovisa per il ruolo di direttore sportivo. Infine, la Gazzetta dello Sport evidenzia come a Catanzaro si vada verso la permanenza di Ciro Polito: domani è previsto un incontro con il presidente Floriano Noto per definire il futuro del dirigente giallorosso.

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