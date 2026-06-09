Atalanta, UFFICIALE: esonerato Palladino

Dopo esser subentrato a Ivan Juric a stagione in corso, finisce l’avventura di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta. A renderlo noto il club nerazzurro attraverso un comunicato sui propri profili, ufficializzando l’esonero del tecnico. I bergamaschi hanno già scelto Maurizio Sarri come sostituto, con l’annuncio ufficiale che arriverà entro venerdì.

Questo il comunicato ufficiale del club:





“Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadraassieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”