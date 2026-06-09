Cesena, Di Taranto: «Siamo sicuri che Mancini farà un grandissimo lavoro»

Giornata di presentazioni in casa Cesena, che ha dato il benvenuto al nuovo direttore sportivo, Andrea Mancini. In conferenza stampa è intervenuto anche il direttore generale del club, Corrado Di Taranto, esprimendo massima fiducia nei confronti del ds.

«Oggi sono molto contento perché siamo qui a presentare il nuovo direttore sportivo Andrea Mancini – ha dichiarato Di Taranto -. Ringrazio Andrea per la disponibilità che ha dato fin da subito»





Il direttore generale bianconero ha poi espresso massima fiducia nei confronti del ds: «Io non ho molto da aggiungere perché avete letto il suo curriculum. È stato scelto dalla proprietà per le qualità umane e professionali e siamo sicuri che farà un grandissimo lavoro. Gli faccio un grosso in bocca al lupo da parte della proprietà, da parte mia e da parte di tutto lo staff per una grande stagione»

Infine, sull’iscrizione al prossimo campionato di Serie B: «Sulla scadenza del 16 giugno la società mi ha dato le più ampie assicurazioni. I tifosi possono stare tranquilli»