UFFICIALE: Calabro dice addio alla Carrarese

Mancava soltanto l’ufficialità ed adesso è arrivata: Antonio Calabro non è più l’allenatore della Carrarese. A renderlo noto è stato il club toscano attraverso un comunicato tramite i propri canali, ufficializzando la risoluzione contrattuale con il tecnico.

Questo il comunicato ufficiale del club:





“Carrarese Calcio 1908 e il Mister Antonio Calabro comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale anticipata del loro rapporto. Dopo i successi che hanno contraddistinto il suo lavoro a Carrara, Mister Calabro ha deciso di rinunciare al contratto in corso e anche ad una nuova proposta contrattuale che potesse dare continuità negli anni al proprio ciclo, ritenendo concluso il proprio percorso e confermando la richiesta di essere liberato. ‘Carrara resterà per sempre nel mio cuore. Mi sarà impossibile dimenticare i momenti stupendi che ho vissuto qui, così come l’affetto, la stima e la fiducia che ho sempre sentito da parte del Presidente, della società, dei tifosi; non posso che dire grazie a tutti per questo percorso straordinario. Lascio una famiglia sportiva in cui ho creduto e credo fortemente e a cui auguro il meglio per i futuri traguardi. È stato un onore guidare questa squadra’, ha dichiarato Antonio Calabro”.