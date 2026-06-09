UFFICIALE: Calabro dice addio alla Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Mancava soltanto l’ufficialità ed adesso è arrivata: Antonio Calabro non è più l’allenatore della Carrarese. A renderlo noto è stato il club toscano attraverso un comunicato tramite i propri canali, ufficializzando la risoluzione contrattuale con il tecnico.

Questo il comunicato ufficiale del club:


“Carrarese Calcio 1908 e il Mister Antonio Calabro comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale anticipata del loro rapporto. Dopo i successi che hanno contraddistinto il suo lavoro a Carrara, Mister Calabro ha deciso di rinunciare al contratto in corso e anche ad una nuova proposta contrattuale che potesse dare continuità negli anni al proprio ciclo, ritenendo concluso il proprio percorso e confermando la richiesta di essere liberato. ‘Carrara resterà per sempre nel mio cuore. Mi sarà impossibile dimenticare i momenti stupendi che ho vissuto qui, così come l’affetto, la stima e la fiducia che ho sempre sentito da parte del Presidente, della società, dei tifosi; non posso che dire grazie a tutti per questo percorso straordinario. Lascio una famiglia sportiva in cui ho creduto e credo fortemente e a cui auguro il meglio per i futuri traguardi. È stato un onore guidare questa squadra’, ha dichiarato Antonio Calabro”.

Altre notizie

Armenia-Botturi-1024x681

Cremonese, UFFICIALE: Botturi è il nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
palladino-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Atalanta, UFFICIALE: esonerato Palladino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
a20240703t040911-m-10-211-97-200-l7-2-5-01-f_2164621_20251106232715

Cesena, Di Taranto: «Siamo sicuri che Mancini farà un grandissimo lavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Matteo Lovisa

Lovisa dice sì al Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Screenshot 2026-06-09 134000

Cesena, Mancini si presenta: «Allenatore a inizio settimana, vogliamo un calcio propositivo e valorizzare i giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Screenshot 2026-06-09 133730

Modena, Bonato si presenta: «Vogliamo continuità tecnica e una crescita graduale». Rivetti: «Cerchiamo l’allenatore giusto per un progetto triennale»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Screenshot 2026-06-09 102057

Klinsmann racconta il dramma del figlio Jonathan: «Lo hanno salvato. A Palermo ha rischiato la vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Tuttosport: “Modena attacca, c’è Brunori. Palermo-Moreo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
resizer (3)

Radici agrigentine, crescita a Palermo e trionfo con l’Ascoli: Rizzo Pinna si prende la Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
tomei-pregara

Gazzetta dello Sport: “Tomei: «Ascoli è speciale. Dopo la delusione abbiamo continuato a divertirci e vincere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Gazzetta dello Sport: “Serie B, settimana decisiva per le panchine: Calabro verso il Padova, Pisa in attesa di Zanetti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Screenshot 2026-06-09 082211

Repubblica Palermo: “Dalla Juventus al Milan, passando per Genoa e Fiorentina: ecco i giovani talenti siciliani che sognano il grande calcio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026

Ultimissime

Armenia-Botturi-1024x681

Cremonese, UFFICIALE: Botturi è il nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
palladino-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Atalanta, UFFICIALE: esonerato Palladino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
a20240703t040911-m-10-211-97-200-l7-2-5-01-f_2164621_20251106232715

Cesena, Di Taranto: «Siamo sicuri che Mancini farà un grandissimo lavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

UFFICIALE: Calabro dice addio alla Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Matteo Lovisa

Lovisa dice sì al Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026