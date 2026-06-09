Lovisa dice sì al Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Matteo Lovisa

Matteo Lovisa sarà il nuovo direttore sportivo del Südtirol. Dopo alcuni giorni di riflessione, il dirigente ha deciso di accettare la proposta del club altoatesino, che lo aveva individuato come prima scelta per guidare l’area tecnica.

L’attuale ds della Juve Stabia è pronto a rescindere il contratto con il club campano, avendo già comunicato la propria volontà di intraprendere una nuova esperienza professionale. Per lui è pronto un accordo pluriennale con la società biancorossa.


Su Lovisa si erano mosse con decisione anche Spezia e Catanzaro, ma alla fine è stato il progetto del Südtirol a convincere il dirigente.

 

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