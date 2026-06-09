Mondiali 2026, dove vedere tutte le partite in TV: calendario completo, date e orari

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
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La Coppa del Mondo torna con un formato rivoluzionario. Dall’11 giugno al 19 luglio Stati Uniti, Canada e Messico ospiteranno la prima edizione della storia a 48 squadre. Saranno 104 le partite complessive del torneo, con copertura televisiva affidata a Rai e Dazn.

L’attesa è finalmente terminata. L’11 giugno scatterà ufficialmente il Mondiale 2026, il primo disputato con 48 Nazionali e organizzato congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico. Un’edizione destinata a entrare nella storia per il numero record di partecipanti e per le 104 gare che accompagneranno gli appassionati fino alla finalissima del 19 luglio.


La partita inaugurale si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico e vedrà affrontarsi i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. Da quel momento prenderà il via una maratona calcistica che attraverserà oltre un mese di competizione.

Mondiali 2026 in TV: Rai e Dazn trasmetteranno il torneo

I tifosi potranno seguire l’intera manifestazione grazie alla copertura garantita da Rai e Dazn. La Rai trasmetterà in chiaro le gare principali del torneo, mentre Dazn offrirà la copertura integrale dell’evento.

Le date principali del Mondiale 2026
11 giugno: partita inaugurale Messico-Sudafrica
11-28 giugno: fase a gironi
28 giugno-4 luglio: sedicesimi di finale
4-7 luglio: ottavi di finale
9-12 luglio: quarti di finale
14-15 luglio: semifinali
18 luglio: finale 3° posto
19 luglio: finale Mondiale 2026

Calendario completo della fase a gironi
11 giugno
Ore 21:00 – Messico-Sudafrica (Gruppo A) – Rai e Dazn
12 giugno
Ore 04:00 – Corea del Sud-Repubblica Ceca (Gruppo A) – Dazn
Ore 21:00 – Canada-Bosnia (Gruppo B) – Rai e Dazn
13 giugno
Ore 03:00 – Usa-Paraguay (Gruppo D) – Dazn
Ore 21:00 – Qatar-Svizzera (Gruppo B) – Dazn
14 giugno
Ore 00:00 – Brasile-Marocco (Gruppo C) – Rai e Dazn
Ore 03:00 – Haiti-Scozia (Gruppo C) – Dazn
Ore 06:00 – Australia-Turchia (Gruppo D) – Dazn
Ore 19:00 – Germania-Curacao (Gruppo E) – Dazn
Ore 22:00 – Olanda-Giappone (Gruppo F) – Rai e Dazn
15 giugno
Ore 01:00 – Costa d’Avorio-Ecuador (Gruppo E) – Dazn
Ore 04:00 – Svezia-Tunisia (Gruppo F) – Dazn
Ore 18:00 – Spagna-Capo Verde (Gruppo H) – Dazn
Ore 21:00 – Belgio-Egitto (Gruppo G) – Rai e Dazn
16 giugno
Ore 00:00 – Arabia Saudita-Uruguay (Gruppo H) – Dazn
Ore 03:00 – Iran-Nuova Zelanda (Gruppo G) – Dazn
Ore 21:00 – Francia-Senegal (Gruppo I) – Rai e Dazn
17 giugno
Ore 00:00 – Iraq-Norvegia (Gruppo I) – Dazn
Ore 03:00 – Argentina-Algeria (Gruppo J) – Dazn
Ore 06:00 – Austria-Giordania (Gruppo J) – Dazn
Ore 19:00 – Portogallo-RD Congo (Gruppo K) – Dazn
Ore 22:00 – Inghilterra-Croazia (Gruppo L) – Rai e Dazn
18 giugno
Ore 01:00 – Ghana-Panama (Gruppo L) – Dazn
Ore 04:00 – Uzbekistan-Colombia (Gruppo K) – Dazn
Ore 18:00 – Repubblica Ceca-Sudafrica (Gruppo A) – Dazn
Ore 21:00 – Svizzera-Bosnia (Gruppo B) – Rai e Dazn
19 giugno
Ore 00:00 – Canada-Qatar (Gruppo B) – Dazn
Ore 03:00 – Messico-Corea del Sud (Gruppo A) – Dazn
Ore 21:00 – Usa-Australia (Gruppo D) – Rai e Dazn
20 giugno
Ore 00:00 – Scozia-Marocco (Gruppo C) – Dazn
Ore 02:30 – Brasile-Haiti (Gruppo C) – Dazn
Ore 05:00 – Turchia-Paraguay (Gruppo D) – Dazn
Ore 19:00 – Olanda-Svezia (Gruppo F) – Dazn
Ore 22:00 – Germania-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Rai e Dazn
21 giugno
Ore 02:00 – Ecuador-Curacao (Gruppo E) – Dazn
Ore 06:00 – Tunisia-Giappone (Gruppo F) – Dazn
Ore 18:00 – Spagna-Arabia Saudita (Gruppo H) – Rai* e Dazn
Ore 21:00 – Belgio-Iran (Gruppo G) – Rai* e Dazn
22 giugno
Ore 00:00 – Uruguay-Capo Verde (Gruppo H) – Dazn
Ore 03:00 – Nuova Zelanda-Egitto (Gruppo G) – Dazn
Ore 19:00 – Argentina-Austria (Gruppo J) – Rai e Dazn
Ore 23:00 – Francia-Iraq (Gruppo I) – Dazn
23 giugno
Ore 02:00 – Norvegia-Senegal (Gruppo I) – Dazn
Ore 05:00 – Giordania-Algeria (Gruppo J) – Dazn
Ore 19:00 – Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) – Dazn
Ore 22:00 – Inghilterra-Ghana (Gruppo L) – Rai e Dazn
24 giugno
Ore 01:00 – Panama-Croazia (Gruppo L) – Dazn
Ore 04:00 – Colombia-RD Congo (Gruppo K) – Dazn
Ore 21:00 – Svizzera-Canada (Gruppo B) – Rai e Dazn
Ore 21:00 – Bosnia-Qatar (Gruppo B) – Dazn
25 giugno
Ore 00:00 – Scozia-Brasile (Gruppo C) – Dazn
Ore 00:00 – Marocco-Haiti (Gruppo C) – Dazn
Ore 03:00 – Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) – Dazn
Ore 03:00 – Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A) – Dazn
Ore 22:00 – Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Dazn
Ore 22:00 – Ecuador-Germania (Gruppo E) – Rai e Dazn
26 giugno
Ore 01:00 – Giappone-Svezia (Gruppo F) – Dazn
Ore 01:00 – Tunisia-Olanda (Gruppo F) – Dazn
Ore 04:00 – Turchia-Usa (Gruppo D) – Dazn
Ore 04:00 – Paraguay-Australia (Gruppo D) – Dazn
Ore 21:00 – Norvegia-Francia (Gruppo I) – Rai e Dazn
Ore 21:00 – Senegal-Iraq (Gruppo I) – Dazn
27 giugno
Ore 02:00 – Capo Verde-Arabia Saudita (Gruppo H) – Dazn
Ore 02:00 – Uruguay-Spagna (Gruppo H) – Dazn
Ore 05:00 – Egitto-Iran (Gruppo G) – Dazn
Ore 05:00 – Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) – Dazn
Ore 23:00 – Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Rai* e Dazn
Ore 23:00 – Croazia-Ghana (Gruppo L) – Rai* e Dazn
28 giugno
Ore 01:30 – Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Dazn
Ore 01:30 – RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Dazn
Ore 04:00 – Algeria-Austria (Gruppo J) – Dazn
Ore 04:00 – Giordania-Argentina (Gruppo J) – Dazn

Fase a eliminazione diretta
Sedicesimi di finale

Dal 28 giugno al 4 luglio

Ottavi di finale

Dal 4 al 7 luglio

Quarti di finale

9-12 luglio

Semifinali
14 luglio ore 21:00
15 luglio ore 21:00

Finale 3° posto
18 luglio ore 23:00 – Rai e Dazn

Finale
19 luglio ore 21:00 – Rai e Dazn

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