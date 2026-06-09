Balzaretti e Abbagnato, nozze bis a Palermo: una storia d’amore nata negli anni d’oro rosanero

Palermo non è soltanto la città che ha consacrato Federico Balzaretti come uno dei migliori terzini del calcio italiano, ma anche il luogo dove è sbocciata la storia d’amore con Eleonora Abbagnato. Per questo la coppia ha scelto di tornare nel capoluogo siciliano per rinnovare le promesse matrimoniali a quindici anni dal primo “sì”, celebrato nel 2011 nella Cappella Palatina di Palazzo dei Normanni.

La data scelta è quella del 13 giugno. Per la direttrice del Corpo di Ballo dell’Opera di Roma e per l’ex calciatore rosanero sarà una nuova occasione per celebrare un’unione costruita nel tempo e diventata sempre più solida. Del resto, la stessa Abbagnato non ha mai nascosto l’emozione legata al giorno delle nozze: «Ci siamo divertiti come dei pazzi al nostro matrimonio. Ci sposeremmo altre dieci volte per celebrare il momento perfetto in cui ci siamo incontrati».





Per Balzaretti Palermo rappresenta una tappa fondamentale della propria carriera. Arrivato in rosanero nel gennaio del 2008 dalla Fiorentina per 3,8 milioni di euro, il laterale piemontese trovò in Sicilia la definitiva consacrazione dopo le esperienze con Torino, Juventus e Fiorentina.

L’esordio con il Palermo arrivò il 2 febbraio 2008 contro il Livorno e in pochi mesi conquistò una maglia da titolare, diventando uno dei punti di riferimento della squadra. Con il passare delle stagioni il numero 42, scelto in omaggio all’anno di nascita del padre, si trasformò in uno degli esterni sinistri più apprezzati dell’intera Serie A.

Tra i momenti più significativi della sua esperienza rosanero resta il primo gol in massima serie, realizzato il 18 ottobre 2009 contro il Livorno. Una rete che contribuì al successo del Palermo e che rappresentò una tappa importante nella crescita del giocatore.

La stagione 2009-2010 fu quella della definitiva consacrazione. Balzaretti disputò un campionato di altissimo livello, diventando uno dei leader della squadra e attirando l’attenzione della Nazionale italiana. Ancora migliore fu l’annata successiva, culminata con la finale di Coppa Italia raggiunta dal Palermo e con prestazioni che lo consacrarono tra i migliori terzini del campionato per rendimento e assist.

Dopo quattro stagioni e mezzo in maglia rosanero, Balzaretti lasciò Palermo nell’estate del 2012 con un bilancio di 159 presenze e 3 reti, ma soprattutto con un legame profondo con la città che non si è mai interrotto.

Oggi, a distanza di anni, quel rapporto speciale si rinnova ancora una volta. Il prossimo 13 giugno Federico Balzaretti ed Eleonora Abbagnato celebreranno nuovamente il loro amore proprio a Palermo, la città che ha accompagnato alcuni dei momenti più importanti della loro vita personale e professionale e che continua a occupare un posto speciale nel loro cuore.