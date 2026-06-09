Cremonese, UFFICIALE: Botturi è il nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
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Attraverso un comunicato tramite i propri canali, la Cremonese ha ufficializzato l’arrivo come nuovo direttore sportivo di Christian Botturi. Il dirigente sarà legato alla società grigiorosso fino al 30 giugno 2028.

Questo il comunicato ufficiale del club:


“U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Christian Botturi l’incarico di direttore sportivo del club grigiorosso con decorrenza 1° luglio 2026. Il dirigente sarà legato alla società fino al 30 giugno 2028. Classe 1980, Botturi inizia la propria carriera dirigenziale nell’Atalanta in qualità di osservatore; nel 1999 ricopre il ruolo di direttore sportivo e responsabile del settore giovanile del Montichiari, incarico che manterrà per circa dieci anni. Conclusa la lunga parentesi rossoblù, seguono le esperienze con la prima squadra del Lumezzane e i settori giovanili di Mantova, Inter e Brescia. Del Brescia è stato anche direttore sportivo nella stagione 2021-22. Successivamente passa alla Pro Sesto, dove è protagonista di un’ottima stagione conclusasi con il 4° posto in campionato nel 2022-23 e al Mantova: con i virgiliani il direttore sportivo centra prima la promozione in Serie B nel 2024 e poi la salvezza nel 2025. Proprietà e società porgono il loro benvenuto al direttore Botturi e gli augurano buon lavoro”

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