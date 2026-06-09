Hellas Verona, Sogliano verso la conferma

Tra l’ipotesi di restare all’Hellas Verona e quella di trasferirsi al Lecce per raccogliere l’eredità di Pantaleo Corvino, Sean Sogliano ha deciso di proseguire la propria avventura in gialloblù.
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il direttore sportivo ha optato per la continuità, confermando il proprio impegno con il club scaligero. L’obiettivo sarà quello di costruire una squadra competitiva per puntare all’immediato ritorno in Serie A, a partire da una scelta cruciale: quella del nuovo allenatore. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di un ritorno particolarmente apprezzato dalla piazza veronese.