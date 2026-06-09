Palermo, vacanze a Ibiza per Segre, Giovane e Veroli

In attesa della ripresa della preparazione estiva, è tempo di vacanze per Jacopo Segre, Samuel Giovane e Davide Veroli, che si stanno godendo qualche giorno di relax a Ibiza, una delle mete più gettonate dai calciatori durante la pausa estiva.

Nella foto pubblicata sui social, Segre posa sorridente in barca a testimonianza del clima spensierato che accompagna questi giorni lontano dai campi. Acque cristalline, sole e attività acquatiche per ricaricare le batterie dopo una stagione intensa.





I tre giocatori approfittano della sosta per staccare la spina e ritrovare energie fisiche e mentali prima di tornare a disposizione del Palermo, chiamato a preparare una nuova annata con ambizioni importanti.