Avellino, Nesta arriva in città: «Contento di essere qui, proveremo a vincere»
Dopo l’annuncio ufficiale arrivato ieri lunedi 8 giugno, Alessandro Nesta è da poco arrivato ad Avellino per iniziare la sua avventura in biancoverde. Per l’occasione, il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti.
«Sono contento di arrivare in una piazza calda e non banale» le prime dichiarazioni di Nesta al suo arrivo in città. Aspettative alte per l’ex Reggiana, chiamato ad alzare l’asticella: «Ho dovuto sempre vincere in carriera e anche qui proveremo a vincere, vedremo come andrà a finire»