Avellino, Nesta arriva in città: «Contento di essere qui, proveremo a vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
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Dopo l’annuncio ufficiale arrivato ieri lunedi 8 giugno, Alessandro Nesta è da poco arrivato ad Avellino per iniziare la sua avventura in biancoverde. Per l’occasione, il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti.

«Sono contento di arrivare in una piazza calda e non banale»  le prime dichiarazioni di Nesta al suo arrivo in città. Aspettative alte per l’ex Reggiana, chiamato ad alzare l’asticella: «Ho dovuto sempre vincere in carriera e anche qui proveremo a vincere, vedremo come andrà a finire»


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