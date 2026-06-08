Monza, Burdisso saluta: «Torno in Argentina, vado via con dolore»

Si interrompe qui il rapporto lavorativo tra il direttore sportivo Nicolas Burdisso e il Monza. Attraverso un messaggio sui propri profili social ufficiali, il ds ha comunicato che non proseguirà la sua avventura in biancorosso, tornando a vivere in Argentina.

«Cara comunità di AC Monza, abbiamo vissuto un anno fantastico. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di tornare in Serie A con una stagione storica. È davvero difficile salutarvi. Lasciare il ruolo di direttore sportivo del Club è una delle decisioni più difficili della mia carriera. Me ne vado per una scelta professionale e di vita: tornare a vivere in Argentina, il mio Paese»





Burdisso ha inoltre aggiunto: «A Monza ho trovato uno straordinario gruppo umano con cui lavorare. Voglio ringraziare Beckett Layne Ventures, la presidente di AC Monza Lauren Crampsie e Mauro Baldissoni per l’opportunità e la fiducia che mi hanno accordato fin dal mio arrivo al Club. Il mio collega Francesco Vallone per i suoi insegnamenti e la sua passione»

Spazio poi ai ringraziamenti: «Ringrazio Paolo Bianco e tutto lo staff di professionisti per aver lavorato con un solo obiettivo in mente: migliorare ogni giorno e dare tutto per questo Club. I giocatori della rosa per aver raggiunto il nostro obiettivo e trasformato il nostro sogno in realtà. La loro dedizione e il loro impegno hanno reso possibile tutto questo. Tutti i collaboratori di Monzello e dell’U-Power Stadium, che hanno compreso fin da subito la nostra visione e il nostro progetto, trasmettendone i valori. E infine i tifosi, unici e appassionati, leali e instancabili. Il sostegno della squadra. Sempre al nostro fianco. Grazie, grazie, grazie»

Infine, il ds conclude: «Me ne vado con il dolore dei saluti, ma con la dolcezza di aver vissuto un anno meraviglioso, concluso come tutti noi desideravamo. Ora inizia un periodo molto importante per questo Club e vi auguro che sia ricco di successi»