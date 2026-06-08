Pisa, ufficiale l’esonero di Hiljemark: si chiude l’avventura dell’ex Palermo sulla panchina nerazzurra
Il Pisa Sporting Club ha annunciato ufficialmente l’esonero di Oscar Hiljemark dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.
Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il club toscano ha comunicato anche la conclusione del rapporto professionale con i collaboratori Fredrik Ahlstrand e Javier Agenjo.
«Il Pisa Sporting Club comunica di aver esonerato Oscar Hiljemark dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra», si legge nel comunicato della società nerazzurra.
Il club ha inoltre ringraziato il tecnico svedese e il suo staff «per il percorso professionale condiviso», augurando loro «il meglio per il proseguimento della carriera».
Per Hiljemark, ex centrocampista del Palermo, termina così l’esperienza sulla panchina del Pisa.