Sampdoria, incontro con Possanzini per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

Prosegue la ricerca del nuovo allenatore per la Sampdoria, con vari profili sondati nelle ultime settimane a cui affidare la squadra per il prossimo campionato di Serie B.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i blucerchiati stanno provando a bruciare la concorrenza per Davide Possanzini, nel mirino anche di  Cesena, Catanzaro e Spezia. I liguri hanno infatti incontrato il tecnico ex Mantova per provare ad avere il suo sì o quantomeno per mettersi in una posizione favorevole.


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