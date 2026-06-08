Sampdoria, incontro con Possanzini per la panchina

Prosegue la ricerca del nuovo allenatore per la Sampdoria, con vari profili sondati nelle ultime settimane a cui affidare la squadra per il prossimo campionato di Serie B.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i blucerchiati stanno provando a bruciare la concorrenza per Davide Possanzini, nel mirino anche di Cesena, Catanzaro e Spezia. I liguri hanno infatti incontrato il tecnico ex Mantova per provare ad avere il suo sì o quantomeno per mettersi in una posizione favorevole.



