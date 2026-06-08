Avellino, trattative in corso per Girma della Reggiana

Dopo l’arrivo di Alessandro Nesta sulla panchina dell’Avellino, gli irpini iniziano a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico in vista del prossimo campionato di Serie B.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club biancoverde starebbe trattando con la Reggiana per Natan Girma, legato ai granata da un altro anno di contratto. All’Avellino il centrocampista potrebbe ritrovare Nesta, suo allenatore della passata stagione.





Il giocatore è valutato 1,3 milioni di euro e rappresenta un profilo di esperienza per la categoria, dove ha messo a segno 13 reti in 75 presenze. Per portarlo in Campania il ds Aiello dovrà battere la concorrenza del Mantova, che però al momento sembra piuttosto indietro rispetto agli irpini.