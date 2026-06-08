Danimarca, Eriksen rassicura: “Sto bene, il mio recupero è già iniziato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
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Christian Eriksen con la maglia della Danimarca/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Dopo quanto accaduto nel match amichevole di ieri tra Danimarca e Ucraina, Christian Eriksen ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute con un messaggio pubblicato attraverso i propri profili social ufficiali.

Il centrocampista ha inoltre aggiunto: “Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia – ha spiegato Eriksen -. Come potete probabilmente immaginare, ricevere una scarica dal mio defibrillatore automatico ha avuto un forte impatto sia su di me che sulla mia famiglia, ma voglio rassicurare tutti che si è trattato di una situazione diversa da quella accaduta nel 2021. Mi sento bene e il mio recupero è già iniziato”


“Oltre a essere grato per il supporto e l’assistenza di tutti i giocatori e dello staff medico in campo, sono anche incredibilmente grato ai medici che si sono presi cura di me e del mio cuore nel corso degli anni. Grazie alla loro competenza, il mio defibrillatore automatico ha fatto esattamente ciò per cui è stato progettato: proteggermi nel momento del bisogno. Per ora, mi sto concentrando sul mio recupero, sul passare del tempo con la mia famiglia, sull’andare in vacanza e sul giocare a calcio con i miei figli”

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