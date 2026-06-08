Il Padova ripensa a Breda: sul tecnico anche Empoli e Carrarese
In vista del prossimo campionato di Serie B, il Padova continua a cercare un allenatore con cui iniziare a programmare la prossima stagione, tornando nelle ultime ore sui propri passi.
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club biancoscudato avrebbe riaperto i colloqui con Roberto Breda, tecnico che aveva sostituito Matteo Andreoletti nella stagione appena terminata, centrando l’obiettivo salvezza.
I margini di trattiva appaiono però pochi, con l’allenatore che è finito nel mirino anche di altri due club di Serie B come Empoli e Carrarese, con una di queste due che potrebbe essere la piazza da cui ripartirà l’esperto tecnico.