Il Padova ripensa a Breda: sul tecnico anche Empoli e Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
breda

In vista del prossimo campionato di Serie B, il Padova continua a cercare un allenatore con cui iniziare a programmare la prossima stagione, tornando nelle ultime ore sui propri passi.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club biancoscudato avrebbe riaperto i colloqui con Roberto Breda, tecnico che aveva sostituito Matteo Andreoletti nella stagione appena terminata, centrando l’obiettivo salvezza.


I margini di trattiva appaiono però pochi, con l’allenatore che è finito nel mirino anche di altri due club di Serie B come Empoli e Carrarese, con una di queste due che potrebbe essere la piazza da cui ripartirà l’esperto tecnico.

 

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