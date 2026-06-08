Torino, è fatta per Abate: il tecnico lascia la Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Dopo settimane caratterizzate da numerose indiscrezioni e accostamenti a vari club, arrivano le certezze sul futuro di Ignazio Abate: il tecnico saluta la Juve Stabia dopo una stagione e si prepara a vivere la sua prima esperienza in Serie A.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore il Torino ha accelerato in maniera decisiva, raggiungendo l’intesa con  Abate per affidargli la guida tecnica della squadra. Per l’ex allenatore della Juve Stabia è pronto un contratto della durata di due anni, con scadenza fissata al 30 giugno 2028.


Il tecnico lascia dunque Castellammare dopo una stagione straordinaria nonostante le difficolta societarie, culminata con la semifinale playoff persa contro il Monza

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