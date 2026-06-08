Avellino, UFFICIALE: Nesta sarà il nuovo tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
nesta-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Nesta. lapresse- ilovepalermocalcio.com

Mancava soltanto l’ufficialità e adesso è arrivata: Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell’Avellino per il prossimo campionato di Serie B. A renderlo noto il club biancoverde attraverso un comunicato sui propri profili ufficiali, con il tecnico che ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2028.

Di seguito il comunicato del club:


“L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 2026/2027, a mister Alessandro Nesta. Nato a Roma il 19 marzo 1976, ha iniziato la carriera di allenatore a Miami (USA), guidando il club statunitense per 3 stagioni sportive. Il suo percorso da tecnico in Italia inizia nella stagione 2018/2019, in serie B alla guida del Perugia. Poi esperienze in panchina con Frosinone e Reggiana, in serie B, e Monza in serie A. In totale per lui 192 panchine tra serie A, serie B, coppa Italia e playoff di serie B. L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2028. Lo staff tecnico di mister Nesta, a partire dal 1 luglio 2026, sarà composto dal vice allenatore Lorenzo Rubinacci, dai collaboratori tecnici Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica, dal preparatore atletico Luca Morellini, dall’allenatore dei portieri Raffaele Clemente e dal match analyst Federico Soldano. La conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico si terrà mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 10:30, presso la sala stampa dello stadio Partenio – Lombardi”.

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Torino, è fatta per Abate: il tecnico lascia la Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
breda

Il Padova ripensa a Breda: sul tecnico anche Empoli e Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
girma

Avellino, trattative in corso per Girma della Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

Sampdoria, incontro con Possanzini per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
718189006_18445641340142686_2681919228116821654_n

Pisa, ufficiale l’esonero di Hiljemark: si chiude l’avventura dell’ex Palermo sulla panchina nerazzurra

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
palermo sassuolo 5-3 (79) matracia grosso

Fiorentina, ufficiale Fabio Grosso: l’ex Palermo è il nuovo allenatore viola

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
lovisa

Südtirol, Lovisa sempre più vicino: fiducia per l’accordo, possibile contratto triennale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
ciro_polito_3

Pisa e Catanzaro, ore decisive: Bianco attende il summit col Monza, Polito verso la permanenza in giallorosso

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
palermo cesena 2-0 (43) le Douaron klinsmann

Tuttosport: “Per la porta del Palermo c’è Klinsmann”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Serie B Palermo-Sudtirol 2-1 (26) Corini

Gazzetta dello Sport: “Ascoli travolgente, Brescia ko. Corini: «Hanno espresso il miglior calcio della Serie C»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
vandeputte serie b finali

Gazzetta dello Sport: “Cremonese, parte la rifondazione: nuovo ds, nodo allenatore e rivoluzione nella rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
palermo catanzaro 3-2 (145) pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, rivoluzione mirata: cessioni, risparmi e nuovi innesti per puntare alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026

Ultimissime

nesta-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Avellino, UFFICIALE: Nesta sarà il nuovo tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Torino, è fatta per Abate: il tecnico lascia la Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
breda

Il Padova ripensa a Breda: sul tecnico anche Empoli e Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
eriksen-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Danimarca, Eriksen rassicura: “Sto bene, il mio recupero è già iniziato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
girma

Avellino, trattative in corso per Girma della Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026