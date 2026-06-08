Avellino, UFFICIALE: Nesta sarà il nuovo tecnico

Mancava soltanto l’ufficialità e adesso è arrivata: Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell’Avellino per il prossimo campionato di Serie B. A renderlo noto il club biancoverde attraverso un comunicato sui propri profili ufficiali, con il tecnico che ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2028.

Di seguito il comunicato del club:





“L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 2026/2027, a mister Alessandro Nesta. Nato a Roma il 19 marzo 1976, ha iniziato la carriera di allenatore a Miami (USA), guidando il club statunitense per 3 stagioni sportive. Il suo percorso da tecnico in Italia inizia nella stagione 2018/2019, in serie B alla guida del Perugia. Poi esperienze in panchina con Frosinone e Reggiana, in serie B, e Monza in serie A. In totale per lui 192 panchine tra serie A, serie B, coppa Italia e playoff di serie B. L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2028. Lo staff tecnico di mister Nesta, a partire dal 1 luglio 2026, sarà composto dal vice allenatore Lorenzo Rubinacci, dai collaboratori tecnici Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica, dal preparatore atletico Luca Morellini, dall’allenatore dei portieri Raffaele Clemente e dal match analyst Federico Soldano. La conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico si terrà mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 10:30, presso la sala stampa dello stadio Partenio – Lombardi”.