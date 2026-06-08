Sampdoria, risoluzione del contratto con Mancini: il ds a un passo dal Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
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Dopo la certezza che il suo rapporto con la Sampdoria non sarebbe continuato nella prossima stagione, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Andrea Mancini ha firmato la risoluzione del contratto con i blucerchiati.

Il ds adesso è pronto ad una nuova avventura, ed è libero di firmare con un nuovo club. La sua prossima destinazione sarà quasi sicuramente il Cesena, che attendeva che Mancini si liberasse dalla Sampdoria.


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