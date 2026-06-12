Pedullà: “Torino-D’Aversa, è addio. Abate pronto a raccogliere l’eredità”

Adesso c’è anche l’ufficialità. Il Torino e Roberto D’Aversa si separano dopo pochi mesi di collaborazione. Attraverso una nota pubblicata dal club granata, la società del presidente Urbano Cairo ha annunciato la conclusione del rapporto con l’allenatore.

«Il Torino Football Club e Roberto D’Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro. La Società saluta D’Aversa e tutti i suoi collaboratori augurando il meglio nel proseguimento della loro carriera», si legge nel comunicato ufficiale.





Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Torino avrebbe già individuato il sostituto. In pole position c’è infatti Ignazio Abate, reduce dalle positive esperienze sulle panchine delle giovanili del Milan e considerato il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico in granata.

L’ex terzino della Nazionale italiana sarebbe ormai pronto a trasferirsi in Piemonte per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Torino.