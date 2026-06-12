Palermo su Tonoli? A Modena insistono: “Serve offerta irrinunciabile”

Il Modena ha iniziato a pianificare le strategie in vista della prossima stagione. Sistemate le caselle relative alla guida tecnica e all’area sportiva, il club gialloblù è ora concentrato sul mercato, tra possibili rinforzi e situazioni da monitorare in uscita.

Come riporta Parlandodisport.it, per le corsie esterne uno dei primi nomi sul taccuino della dirigenza è quello di Giuseppe Aurelio. Il laterale dello Spezia piace particolarmente al Modena, ma la concorrenza del Venezia potrebbe complicare l’eventuale trattativa.





In attacco, invece, continua l’interesse per Gabriele Artistico. L’attaccante di proprietà della Lazio è seguito da diversi club di Serie B, tra cui Avellino e Benevento. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito valuta il cartellino circa quattro milioni di euro, cifra ritenuta elevata dalle società interessate, che starebbero cercando di aprire alla formula del prestito.

Sul fronte delle uscite, attenzione alla situazione di Daniel Tonoli. Secondo Parlandodisport.it, il difensore è finito nel mirino di Palermo e Torino dopo l’ottima stagione disputata con la maglia gialloblù.

Il Modena, però, non sembra intenzionato a privarsi facilmente del centrale e prenderebbe in considerazione una cessione soltanto davanti a un’offerta economica considerata particolarmente importante. Una posizione che conferma quanto il club emiliano ritenga Tonoli uno degli elementi più preziosi della propria rosa.

Il nome del difensore continua dunque a essere accostato al Palermo, ma al momento non si registrano sviluppi concreti. La situazione resta da seguire nelle prossime settimane, quando il mercato entrerà nel vivo e le società inizieranno a trasformare i sondaggi in vere trattative.