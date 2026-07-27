Sky Sport: “Scossone Italia, Maldini e Leonardo si dimettono. Ora Mancini torna in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Maldini

Maldini fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

Rivoluzione ai vertici della Nazionale italiana. Come riportato da Sky Sport, Paolo Maldini ha rassegnato le dimissioni da direttore tecnico della FIGC. Insieme all’ex capitano del Milan lascia anche Leonardo, che ricopriva il ruolo di advisor.

Si chiude così, dopo appena sedici giorni dall’annuncio ufficiale della Federazione, il nuovo corso dirigenziale della Nazionale. Una svolta clamorosa che, come sottolinea Sky Sport, arriva in seguito al dietrofront della FIGC sulla candidatura di Andrea Pirlo, che non sarà il nuovo commissario tecnico dell’Italia.


Le dimissioni di Maldini e Leonardo aprono ora un nuovo scenario per la scelta del ct. Secondo Sky Sport, il principale candidato per la panchina azzurra torna a essere Roberto Mancini, da sempre il nome preferito del presidente della FIGC Giovanni Malagò.

Contestualmente prende quota anche l’ipotesi di vedere Giorgio Chiellini nel ruolo di nuovo direttore tecnico della Nazionale, mentre perde forza la candidatura di Thiago Motta, strettamente legata alla permanenza di Maldini e Leonardo all’interno della Federazione.

Sul tavolo resta anche la possibilità rappresentata da Antonio Conte, soluzione sostenuta soprattutto dalla Lega Serie A, ma al momento sullo sfondo rispetto alle altre opzioni.

Adesso la FIGC dovrà decidere quale strada seguire: nominare subito il nuovo commissario tecnico oppure individuare prima il nuovo direttore tecnico e affidare a lui, insieme alla Federazione, la scelta dell’allenatore che guiderà la Nazionale nel nuovo ciclo.

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