Palermo-Rui Modesto, i rosanero puntano a uno sconto. Le ultime

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
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Il Palermo continua a lavorare per riportare in Sicilia Rui Modesto. Secondo quanto riportato da Mondo Udinese, l’esterno angolano resta una priorità per il club rosanero, che non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare al giocatore dopo le indicazioni positive offerte nella seconda parte della scorsa stagione.

Arrivato dall’Udinese nel mercato invernale, Rui Modesto ha progressivamente conquistato spazio e fiducia, mettendo in mostra qualità che hanno convinto la dirigenza e lo staff tecnico. Per questo motivo il Palermo starebbe valutando tutte le possibili soluzioni per prolungare la permanenza del giocatore in rosanero.


Come evidenzia Mondo Udinese, l’Udinese osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Il calciatore ha trovato poco spazio in Friuli e una cessione potrebbe rappresentare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte.

Il nodo principale resta quello economico. Il diritto di riscatto fissato nell’accordo precedente era pari a circa tre milioni di euro, cifra che il Palermo avrebbe ritenuto troppo elevata. Secondo Mondo Udinese, il club siciliano starebbe cercando di ottenere condizioni differenti per arrivare a un accordo definitivo.

L’ipotesi è quella di una proposta che possa aggirarsi intorno ai due milioni di euro, cifra che consentirebbe ai rosanero di abbassare l’investimento inizialmente previsto senza rinunciare a un elemento considerato perfettamente funzionale al progetto tecnico di Filippo Inzaghi.

Rui Modesto, dal canto suo, avrebbe manifestato la volontà di continuare a giocare con continuità. Palermo rappresenterebbe una destinazione particolarmente gradita per proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi mesi.

La trattativa resta aperta e i contatti tra le società proseguono. L’obiettivo del Palermo è chiaro: trattenere uno dei protagonisti del finale della scorsa stagione e aggiungere un’altra pedina importante alla rosa che dovrà inseguire la promozione in Serie A.

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