Sassuolo, ufficiale Aquilani: l’ex centrocampista torna in neroverde da allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
aquilani inzaghi

Il Sassuolo ha scelto il tecnico da cui ripartire per la nuova stagione. Il club emiliano ha ufficializzato l’arrivo di Alberto Aquilani sulla panchina neroverde, aprendo un nuovo capitolo del proprio progetto tecnico dopo il ritorno in Serie A.

Per Aquilani si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce bene. L’ex centrocampista, protagonista di una carriera vissuta ai massimi livelli con le maglie di Roma, Liverpool, Juventus e Milan, aveva infatti vestito anche quella del Sassuolo nella parte finale della sua esperienza da calciatore.


Arrivato in Emilia nel gennaio del 2017, Aquilani collezionò 16 presenze in maglia neroverde, lasciando un ricordo positivo sia sotto il profilo tecnico che umano. Adesso il ritorno assume un significato diverso: non più in campo, ma in panchina, con il compito di guidare il Sassuolo nella nuova avventura nel massimo campionato.

Dopo le esperienze maturate alla guida della Primavera della Fiorentina e successivamente sulle panchine di Pisa e Catanzaro, Aquilani è pronto a confrontarsi con una nuova sfida in Serie A. La società emiliana punta sulle sue idee calcistiche, sulla valorizzazione dei giovani e su un progetto tecnico orientato alla crescita e alla continuità.

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