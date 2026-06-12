Il Tirreno: “Palermo, Marin resta una pista concreta. Piacciono anche Tramoni e Moreo”

Il Palermo continua a guardare con attenzione in casa Pisa per rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come riporta Andrea Chiavacci su Il Tirreno, tra i nomi seguiti dal club rosanero restano d’attualità quelli di Matteo Tramoni, Stefano Moreo e Marius Marin.

Secondo quanto evidenzia Andrea Chiavacci su Il Tirreno, l’interesse del Palermo per alcuni protagonisti della formazione nerazzurra non rappresenta una novità e si è ulteriormente rafforzato dopo l’arrivo di Inzaghi sulla panchina rosanero. Il tecnico conosce infatti molto bene diversi elementi del Pisa, avendoli allenati nelle ultime stagioni.





Tra i profili monitorati c’è Stefano Moreo, attaccante che Inzaghi ha avuto alle proprie dipendenze tra Venezia, Brescia e Pisa. L’ex rosanero continua a essere apprezzato per duttilità, spirito di sacrificio ed esperienza, caratteristiche considerate particolarmente utili nel nuovo progetto tecnico del Palermo.

Resta invece più complessa la pista che porta a Matteo Tramoni. Come sottolinea Andrea Chiavacci su Il Tirreno, il fantasista corso era già stato al centro di un lungo corteggiamento da parte del Palermo durante la scorsa sessione invernale di mercato. Il giocatore è legato al Pisa da un contratto fino al 2030 e il club toscano non sembra orientato a privarsi facilmente di uno dei propri elementi di maggior qualità.

Diversa la situazione di Marius Marin. Il centrocampista rumeno ha salutato il Pisa dopo otto stagioni e dal prossimo 30 giugno sarà disponibile a parametro zero. Secondo Andrea Chiavacci su Il Tirreno, il Palermo avrebbe manifestato interesse per il giocatore e potrebbe trattare direttamente con il suo entourage. Resta comunque viva anche l’ipotesi di un trasferimento all’estero.

Il mercato è ancora nelle sue fasi preliminari, ma il legame tra Inzaghi e diversi protagonisti dell’ultima esperienza pisana continua a intrecciare il destino delle due società.