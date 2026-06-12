Gazzetta dello Sport: “Empoli, Dionisi verso il Watford. Pagliuca può liberarsi per il Cesena”

L’Empoli si prepara a voltare definitivamente pagina dopo una stagione particolarmente travagliata, caratterizzata dall’alternanza di ben tre allenatori in panchina. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club toscano ha concluso il campionato con Fabio Caserta alla guida della squadra, dopo i precedenti passaggi di Alessio Dionisi e Guido Pagliuca.

Caserta è in scadenza di contratto a fine mese, mentre sul futuro degli altri due tecnici arrivano novità importanti.





Guido Pagliuca, infatti, potrebbe liberarsi dall’attuale accordo con l’Empoli qualora dovesse concretizzarsi l’interesse del Cesena, club che continua a valutare il suo profilo per la prossima stagione.

Situazione diversa per Alessio Dionisi, che avrebbe già raggiunto un’intesa per la risoluzione del proprio contratto con la società toscana. L’allenatore è ora libero di valutare nuove opportunità e, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, starebbe trattando con il Watford per iniziare una nuova esperienza all’estero.

L’Empoli continua così il proprio processo di riorganizzazione tecnica dopo una stagione complicata, mentre il futuro dei suoi ex allenatori sembra destinato a svilupparsi lontano dalla Toscana.