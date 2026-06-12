Tuttosport: “Serie B, grandi manovre per le panchine. Tutte le trattative del giorno”

Le panchine della Serie B continuano a prendere forma e, come evidenzia Tuttosport, sono ormai sempre meno i club ancora alla ricerca del proprio allenatore in vista della prossima stagione.

Ad Ascoli è arrivata una doppia conferma importante dopo la promozione conquistata attraverso i playoff. Il presidente Bernardino Passeri ha incontrato Francesco Tomei, trovando l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2029. Stessa scadenza anche per il direttore sportivo Matteo Patti, a testimonianza della volontà del club marchigiano di dare continuità al progetto tecnico.





Nel frattempo sono arrivate diverse rescissioni ufficiali: Alessio Dionisi ha salutato l’Empoli, Roberto Breda il Padova e Alberto Aquilani il Catanzaro. Proprio l’ex tecnico giallorosso, destinato al Sassuolo, ha affidato ai social il proprio messaggio d’addio: «Lasciare tutto questo è doloroso, una delle decisioni più sofferte che abbia mai preso».

Per raccogliere l’eredità di Aquilani, il Catanzaro starebbe tornando con decisione su Davide Possanzini. Secondo Tuttosport, l’ex allenatore del Mantova resta uno dei profili più apprezzati dal club calabrese, anche se la concorrenza è forte. Possanzini è infatti seguito anche da Cremonese, Sampdoria e Cesena.

Il Südtirol, invece, avrebbe individuato in Giorgio Gorgone il successore di Fabrizio Castori. Una scelta fortemente sponsorizzata dal nuovo direttore sportivo Matteo Lovisa, che vede nell’ex tecnico del Pescara un profilo in grado di ripercorrere il percorso di crescita compiuto negli ultimi anni da allenatori come Guido Pagliuca e Ignazio Abate.

A Cesena, prima di affrontare il tema allenatore, la priorità resta il completamento dell’iscrizione al prossimo campionato. Dopo il pagamento delle mensilità di marzo, il club romagnolo sta completando gli ultimi adempimenti economici. Successivamente si entrerà nel vivo della scelta del nuovo tecnico. Ashley Cole appare sempre più defilato, mentre restano forti le candidature di Guido Pagliuca e Davide Possanzini.

In casa Carrarese, dopo settimane di valutazioni, il nome più caldo sarebbe diventato quello di Gabriele Cioffi. L’ex allenatore dell’Udinese avrebbe superato la concorrenza di Pagliuca, Magnanelli, Calori, Mignani e Coppitelli.

Sul mercato giocatori, una delle notizie più rilevanti riguarda il Palermo. Secondo Tuttosport, Filippo Inzaghi avrebbe chiesto espressamente alla società l’acquisto del difensore del Modena Giuseppe Tonoli, protagonista di una stagione da 5 gol in 35 presenze. I rosanero sarebbero pronti a mettere sul tavolo una cifra vicina ai 5 milioni di euro per convincere il club emiliano.

A Benevento, invece, è in programma una riunione operativa tra il presidente Vigorito, il direttore tecnico Carli, l’allenatore Floro Flores e il club manager Cilento per definire le strategie in vista del mercato estivo.

Infine, continua il braccio di ferro tra Verona e Lecce per Sean Sogliano. Gli scaligeri restano fiduciosi sulla permanenza del dirigente, ma i salentini non hanno ancora abbandonato la speranza di convincerlo. Una decisione che influenzerà anche la scelta del nuovo allenatore dell’Hellas, con Alberto Gilardino che resta il candidato principale.