Gazzetta dello Sport: “Padova, Calabro atteso il 13 giugno. Il nuovo corso parte nel giorno di Sant’Antonio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Il Padova si prepara ad aprire ufficialmente una nuova fase della propria storia e la scelta dell’allenatore sarà accompagnata da una curiosa coincidenza. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il club biancoscudato ha ormai deciso di affidare la panchina ad Antonio Calabro, reduce dalla risoluzione consensuale del contratto con la Carrarese.

L’accordo è definito e non ci sono più dubbi sulla scelta, ma l’annuncio ufficiale slitterà di qualche ora. Il motivo è legato a una data particolarmente significativa per la città: il 13 giugno, giorno dedicato a Sant’Antonio, patrono di Padova. Una coincidenza che il club ha deciso di trasformare in un simbolico segnale di buon auspicio, considerando che anche il nuovo allenatore porta il nome del Santo.


Dietro la scelta di Calabro c’è però soprattutto un progetto ambizioso. La nuova proprietà guidata dall’imprenditore Francesco Banzato, protagonista nel settore siderurgico, punta a costruire un percorso di crescita graduale ma deciso, con l’obiettivo di riportare il Padova stabilmente ai vertici del calcio italiano.

Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il progetto non riguarda soltanto il campo. Sono infatti allo studio interventi per il miglioramento delle strutture, dal centro sportivo allo stadio Euganeo, senza escludere una futura riqualificazione dello storico Appiani. Parallelamente si lavora al rafforzamento dell’organizzazione societaria e al coinvolgimento della città per creare basi solide su cui costruire il futuro.

Anche la rosa sarà profondamente rinnovata. Dopo la promozione e la successiva salvezza, il club è pronto ad aprire un nuovo ciclo. Soltanto una parte dell’organico attuale dovrebbe essere confermata, mentre il mercato porterà diversi innesti di livello per affrontare con ambizione il prossimo campionato di Serie B.

L’entusiasmo della nuova proprietà e l’arrivo di Calabro rappresentano il primo passo di un percorso che punta a riportare il Padova sempre più in alto.

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