Gazzetta dello Sport: “Cesena, avanti con l’iscrizione. Pagati gli stipendi di marzo, lunedì il saldo finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
palermo cesena 2-0 (28) Pohjanpalo

Il Cesena prosegue il percorso verso il completamento della domanda d’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club romagnolo sta rispettando la tabella di marcia prevista per adempiere a tutte le scadenze federali entro il termine del 16 giugno.

Nella giornata di ieri sono stati accreditati sui conti dei calciatori e degli staff tecnici della prima squadra gli stipendi relativi al mese di marzo. Oggi, invece, verranno effettuati i bonifici relativi alla mensilità di aprile e sarà completato anche il pagamento dell’ultima mensilità destinata al settore giovanile.


Lunedì è previsto l’ultimo passaggio necessario per chiudere definitivamente il quadro degli adempimenti economici: saranno infatti effettuati i bonifici relativi agli stipendi di maggio della prima squadra.

La società bianconera continua dunque a lavorare per completare tutta la documentazione necessaria e presentarsi regolarmente ai nastri di partenza della prossima stagione.

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