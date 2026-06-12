Gazzetta dello Sport: “Pisa su Bianco, Cremonese verso la conferma di Giampaolo. Sampdoria-Possanzini, dialoghi avanzati”

Le tre retrocesse dalla Serie A iniziano a delineare il proprio futuro. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Cremonese, Pisa e Verona stanno finalmente sciogliendo i nodi legati alle rispettive panchine dopo settimane di riflessioni e valutazioni.

Il colpo di scena arriva da Monza, dove la separazione da Paolo Bianco ha inevitabilmente influenzato gli equilibri del mercato degli allenatori. L’ex tecnico biancorosso è infatti diventato il primo obiettivo del Pisa, che ha ormai superato la concorrenza di Paolo Zanetti e punta a chiudere l’operazione nei prossimi giorni. Il Verona, invece, continua a lavorare su Marco Baroni, considerato il profilo ideale per guidare un progetto ambizioso che punti all’immediato ritorno in Serie A.





La novità più significativa riguarda però la Cremonese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’incontro tra il neo direttore sportivo Christian Botturi e Marco Giampaolo avrebbe prodotto segnali incoraggianti. L’allenatore, ancora sotto contratto dopo la retrocessione, avrebbe manifestato la volontà di proseguire l’avventura in grigiorosso.

La società starebbe valutando un progetto tecnico basato sulla valorizzazione dei giovani, seguendo il modello che portò alla promozione del 2022 con Fabio Pecchia. Un’idea che avrebbe convinto Giampaolo, al punto che la sua permanenza appare oggi l’ipotesi più concreta. Ulteriori confronti sono previsti all’inizio della prossima settimana.

Passi avanti anche per la Sampdoria, che continua a dialogare con Davide Possanzini. Restano da definire alcuni aspetti legati alla composizione dello staff tecnico, ma la trattativa procede in maniera positiva e la fumata bianca appare sempre più vicina.

A Modena, invece, manca soltanto l’annuncio ufficiale per Daniele Galloppa, scelto dalla dirigenza per inaugurare il nuovo ciclo tecnico voluto dal presidente Carlo Rivetti. L’ex allenatore della Primavera della Fiorentina rappresenta il profilo individuato per sviluppare un progetto a lungo termine.

Il Cesena, sfumate le piste che portavano proprio a Galloppa e Possanzini, ha concentrato le proprie attenzioni su Guido Pagliuca. Le parti si aggiorneranno a breve per verificare la possibilità di raggiungere un accordo.

La Carrarese è invece pronta a chiudere per Gabriele Cioffi, che avrebbe superato la concorrenza di Giorgio Gorgone. Quest’ultimo resta comunque tra i candidati valutati dal Südtirol, dove il nuovo direttore sportivo Matteo Lovisa dovrà prima risolvere formalmente il proprio addio alla Juve Stabia.

In Calabria, infine, è atteso l’incontro tra il presidente Floriano Noto, il direttore sportivo Ciro Polito e il nuovo direttore generale Nicola Bignotti per definire le strategie del Catanzaro in vista della prossima stagione. Situazione ancora ferma, invece, a Empoli, dove ogni decisione è rinviata alla seconda metà del mese.