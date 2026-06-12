Giornale di Sicilia: “Athletic Club Palermo, si chiude l’era Ferraro: tre nomi per il futuro”

Si chiude l’avventura di Emanuele Ferraro sulla panchina dell’Athletic Club Palermo. Come racconta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, la separazione tra il tecnico messinese e il club nerorosa sarebbe maturata al termine di una riflessione condivisa tra le parti, culminata nei colloqui che hanno portato alla decisione di non proseguire insieme nella prossima stagione.

Una scelta arrivata nonostante l’ottimo campionato disputato dall’Athletic, capace di chiudere al quarto posto nel girone I di Serie D con 60 punti e di conquistare un posto nei playoff.





Secondo quanto riportato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, alla base dell’addio non ci sarebbe un singolo episodio né una frattura improvvisa. Nel corso degli incontri sarebbero emerse differenti visioni riguardo al futuro e alle modalità con cui affrontare la prossima stagione, elementi che avrebbero progressivamente convinto entrambe le parti a interrompere il percorso comune.

Come sottolinea Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, la decisione non sarebbe stata determinata esclusivamente da aspetti economici. Durante i confronti sarebbero stati affrontati anche temi legati alle condizioni contrattuali, ma questi non avrebbero rappresentato il fattore decisivo. La scelta sarebbe invece maturata all’interno di una valutazione più ampia, comprendente aspetti tecnici, organizzativi e progettuali.

Nonostante la separazione, resta immutata la stima del club nei confronti del lavoro svolto da Ferraro. L’allenatore lascia infatti in eredità una squadra riconoscibile, capace di esprimere un calcio propositivo e di recitare un ruolo da protagonista nel campionato appena concluso.

Archiviato il capitolo Ferraro, l’attenzione della dirigenza si concentra ora sulla scelta del nuovo allenatore. Il direttore generale Giorgio Perinetti e il direttore sportivo Giampiero Clemente sono già al lavoro per individuare il profilo più adatto a guidare la squadra nella prossima stagione.

L’identikit sembra già delineato: l’Athletic è orientato verso un tecnico giovane o comunque motivato, capace di proporre un calcio offensivo e moderno, con entusiasmo, personalità e voglia di crescere insieme al progetto nerorosa.

Tra i nomi che vengono accostati alla panchina dell’Athletic, conclude Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, figurano Andrea Lisuzzo, Giuseppe Pagana e Stefano Di Benedetto.