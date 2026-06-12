Giornale di Sicilia: “Pierozzi ora vale un tesoro, il Palermo lo blinda”

Niccolò Pierozzi è uno dei punti fermi dai quali il Palermo ripartirà nella prossima stagione. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il laterale rosanero è finito nel mirino di diversi club dopo l’ottimo campionato disputato, ma la volontà della società è chiara: trattenerlo e farne uno dei pilastri del progetto tecnico di Filippo Inzaghi.

Arrivato in Sicilia due anni fa dalla Fiorentina, Pierozzi ha vissuto una crescita costante sotto ogni punto di vista. Dopo una prima stagione condizionata da alcuni problemi fisici e da un rendimento discontinuo, il classe 2001 si è affermato definitivamente nel campionato 2025/26, chiudendo l’annata con numeri da protagonista.





Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i cinque gol e i quattro assist realizzati rappresentano la fotografia perfetta della sua evoluzione. Un percorso favorito anche dal rapporto con Filippo Inzaghi, tecnico che aveva già allenato Pierozzi ai tempi della Reggina e, per un breve periodo, anche alla Salernitana.

I numeri del laterale rosanero assumono ancora più valore se confrontati con quelli degli altri esterni della categoria. Secondo l’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, soltanto Azzi del Monza, Hainaut del Venezia, Zanon della Carrarese e Aurelio dello Spezia hanno prodotto dati offensivi simili o superiori nel corso dell’ultima stagione.

Non sorprende quindi che il suo nome sia finito sui taccuini di diversi club. Tuttavia il Palermo non sembra intenzionato ad ascoltare eventuali proposte. Il City Football Group investì poco più di un milione di euro per acquistarlo dalla Fiorentina e oggi il valore del cartellino è almeno quadruplicato, con una valutazione che potrebbe raggiungere anche i cinque o sei milioni di euro.

Nonostante ciò, come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la posizione del club è netta: Pierozzi viene considerato troppo importante nello scacchiere tattico di Inzaghi per essere sacrificato sul mercato. La strategia del Palermo è quella di consolidare la base della squadra che ha mostrato segnali positivi nell’ultima stagione e costruire attorno ai suoi elementi migliori il nuovo assalto alla Serie A.

Anche il giocatore non ha mai manifestato la volontà di lasciare Palermo. Il rapporto con la città, con il gruppo e con lo staff tecnico è ottimo e rappresenta un ulteriore elemento a favore della sua permanenza.

Con il passaggio al 4-3-3 immaginato da Inzaghi, Pierozzi dovrebbe partire da una posizione leggermente più arretrata rispetto alla scorsa stagione, ma senza rinunciare alle sue qualità offensive, diventate ormai uno dei marchi di fabbrica del suo gioco.

L’unico aspetto sul quale sarà chiamato a migliorare riguarda la gestione disciplinare. Il cartellino rosso rimediato nella semifinale playoff contro il Catanzaro gli farà saltare la prima giornata del prossimo campionato. A questo si aggiungono sette ammonizioni accumulate tra stagione regolare e playoff, un dato sul quale staff tecnico e giocatore lavoreranno per evitare situazioni che possano penalizzare la squadra.

Per il Palermo, però, non ci sono dubbi: Pierozzi rappresenta uno dei patrimoni tecnici più importanti della rosa e il club è pronto a blindarlo per il presente e per il futuro.